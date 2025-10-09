00:45
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 9 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +20 градусов.

Отключение света, газа, воды

  • 9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 9 А;
  • 9.30-17.30 — улица Ибраимова, дом № 115;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Суеркулова, Безымянной (часть Орто-Сайского рынка);
  • 9.00-12.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Жумабека, Эркиндик, Абдрахманова;
  • 9.00-15.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Эркин-Тоо, Абдрахманова, Южная БЧК, 6-я, 5-я, Шералиева, Бозболток, Чон-Арык, Баха, Садырбаева, Южная магистраль), отрезки улиц Ю. Абдрахманова, Абдумомунова, Тыныстанова;
  • 9.00-17.00 — улица Руставели, дом № 101;
  • 13.00-17.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Абдрахманова, Жениш, Чон-Арык, Азия, Эркин, Улан), «Киргизия» (улицы Кожомкулова, Парковая, Онежская, Корельская);
  • 9.00-18.00 — села Маевка (улицы Тепличная, Ала-Арчинская, Молодая Гвардия, Скворцова, Восточная, Полевая, Строительная, Берекет, Замандаш, Келечек, Биримдик, Ала-Арчинская, Виноградная , Школьная, Южная, Веселая, Совхозная, Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева, Маевка айыл окмоту, заправка «Партнер нефть», ГСВ, поликлиника), жилмассивы «23ГА», «2ГА», контур 390, лазерная резка), Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Чагая, Панфилова);
  • 13.00-18.00 — улица Лумумбы, дом № 78.

У кого намечается той

Нурдан Орунтаев

Родился 9 сентября 1988 года. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

Памятные даты

Всемирный день почты

Эдуарда Гавайлера
Фото Эдуарда Гавайлера. Здание почтамта в Бишкеке

Один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.

9 октября 1874 года в Берне (Швейцария) представители 22 стран подписали Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза.

В 1878-м союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). На сегодня он насчитывает в своем составе 192 государства. Во всем мире начиная с 9 октября проводится Международная неделя письма.

Цель Всемирного дня почты — пропаганда роли почтового сектора в повседневной жизни людей и компаний и его вклада в социально-экономическое развитие государств.

Всемирный день зрения

Отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения.

По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 253 миллиона человек имеют проблемы со зрением, из них 36 миллионов не видят вовсе, а 217 миллионов имеют умеренное или тяжелое нарушение зрения.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Кадыракун Рысмендеев

Родился 9 октября 1933 года в Балыкчи Иссык-Кульской области. Доктор химических наук, профессор (1982), лауреат Госпремии КР в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Специалист в области физико-химического анализа и химии комплексных соединений.

Опубликовано более 160 научных работ, в том числе 8 книг, учебников и учебно-методических пособий.

Под руководством Кадыракуна Рысмендеева защищены одна докторская и 13 кандидатских диссертаций.

Умер 12 декабря 2008-го.

Умер государственный деятель Сопубек Бегалиев

из интернета
Фото из интернета. Сопубек Бегалиев

Родился 29 марта 1931 года в селе Чон-Таш. Государственный и общественный деятель Кыргызской Республики.

В 1960-м назначен заместителем председателя Госплана Киргизской ССР. В 1961 году — заместителем заведующего отделом ЦК Коммунистической партии Киргизии. В 1962-м стал министром местного хозяйства Киргизской ССР. В 1963 году — министром коммунального хозяйства Киргизской ССР. С 1964-го — первый заместитель председателя Госплана Киргизской ССР. 1968-1991 годы — заместитель председателя Совета министров, председатель Госплана Киргизской ССР. В 1991-м приглашен работать советником президента СССР Михаила Горбачева по экономическим вопросам республик Средней Азии.

В 1994 году избран председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, который возглавлял до конца жизни.

Умер в 2001-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346357/
просмотров: 138
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Внимание! В&nbsp;Бишкеке 9&nbsp;октября отключат холодную воду Внимание! В Бишкеке 9 октября отключат холодную воду
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
9 октября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
8 октября, среда
23:39
Илон Маск представил новую версию генерирующего видео с русским языком ИИ Grok
23:10
III Игры СНГ. Сборная Кыргызстана заняла шестое место в медальном зачете
22:48
В Египте после 20 лет реставрации открыли гробницу Аменхотепа III
22:40
Данияр Амангельдиев и спецпосланник ЕС обсудили санкционную повестку
22:26
Кабмин КР проверит, сколько денег потратили на строительство соцобъектов и дорог