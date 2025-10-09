В Бишкеке 9 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +20 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 9 А;

9.30-17.30 — улица Ибраимова, дом № 115;

9.30-18.00 — отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Суеркулова, Безымянной (часть Орто-Сайского рынка);

9.00-12.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Жумабека, Эркиндик, Абдрахманова;

9.00-15.00 — жилмассив «Ынтымак» (улицы Эркин-Тоо, Абдрахманова, Южная БЧК, 6-я, 5-я, Шералиева, Бозболток, Чон-Арык, Баха, Садырбаева, Южная магистраль), отрезки улиц Ю. Абдрахманова, Абдумомунова, Тыныстанова;

9.00-17.00 — улица Руставели, дом № 101;

13.00-17.00 — жилмассивы «Ынтымак» (улицы Абдрахманова, Жениш, Чон-Арык, Азия, Эркин, Улан), «Киргизия» (улицы Кожомкулова, Парковая, Онежская, Корельская);

9.00-18.00 — села Маевка (улицы Тепличная, Ала-Арчинская, Молодая Гвардия, Скворцова, Восточная, Полевая, Строительная, Берекет, Замандаш, Келечек, Биримдик, Ала-Арчинская, Виноградная , Школьная, Южная, Веселая, Совхозная, Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева, Маевка айыл окмоту, заправка «Партнер нефть», ГСВ, поликлиника), жилмассивы «23ГА», «2ГА», контур 390, лазерная резка), Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Чагая, Панфилова);

13.00-18.00 — улица Лумумбы, дом № 78.

У кого намечается той

Нурдан Орунтаев

Родился 9 сентября 1988 года. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

Памятные даты

Всемирный день почты

Фото Эдуарда Гавайлера. Здание почтамта в Бишкеке

Один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.

9 октября 1874 года в Берне (Швейцария) представители 22 стран подписали Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза.

В 1878-м союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). На сегодня он насчитывает в своем составе 192 государства. Во всем мире начиная с 9 октября проводится Международная неделя письма.

Цель Всемирного дня почты — пропаганда роли почтового сектора в повседневной жизни людей и компаний и его вклада в социально-экономическое развитие государств.

Всемирный день зрения

Отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения.

Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения.

По данным Международного агентства по профилактике слепоты, примерно 253 миллиона человек имеют проблемы со зрением, из них 36 миллионов не видят вовсе, а 217 миллионов имеют умеренное или тяжелое нарушение зрения.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Кадыракун Рысмендеев

Родился 9 октября 1933 года в Балыкчи Иссык-Кульской области. Доктор химических наук, профессор (1982), лауреат Госпремии КР в области науки и техники, заслуженный деятель науки КР.

Специалист в области физико-химического анализа и химии комплексных соединений.

Опубликовано более 160 научных работ, в том числе 8 книг, учебников и учебно-методических пособий.

Под руководством Кадыракуна Рысмендеева защищены одна докторская и 13 кандидатских диссертаций.

Умер 12 декабря 2008-го.

Умер государственный деятель Сопубек Бегалиев

Фото из интернета. Сопубек Бегалиев

Родился 29 марта 1931 года в селе Чон-Таш. Государственный и общественный деятель Кыргызской Республики.

В 1960-м назначен заместителем председателя Госплана Киргизской ССР. В 1961 году — заместителем заведующего отделом ЦК Коммунистической партии Киргизии. В 1962-м стал министром местного хозяйства Киргизской ССР. В 1963 году — министром коммунального хозяйства Киргизской ССР. С 1964-го — первый заместитель председателя Госплана Киргизской ССР. 1968-1991 годы — заместитель председателя Совета министров, председатель Госплана Киргизской ССР. В 1991-м приглашен работать советником президента СССР Михаила Горбачева по экономическим вопросам республик Средней Азии.

В 1994 году избран председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, который возглавлял до конца жизни.

Умер в 2001-м.

Куда сходить