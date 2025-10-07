В Бишкеке появятся новые подземные и наземные пешеходные переходы. Об этом заявлено сегодня на очередной сессии городского кенеша.

По словам депутата Жибек Шараповой, проблема пробок негативно влияет на экономику города и создает неудобства для горожан. Она предложила несколько локаций для строительства надземных пешеходных переходов, в том числе у Кыргызского государственного технического университета и Кыргызской государственной медицинской академии.

По мнению нардепа, на этих участках надземные переходы могли бы облегчить ситуацию на дорогах.

На что директор столичного департамента транспорта Уланбек Бейшенбаев сообщил, что строительство надземных переходов рассматривается в трех других локациях:

на Жибек Жолу перед ТРЦ «Табылга»,

на пересечении улиц 7 Апреля и Шоокум внутри микрорайона «Кок-Жар»,

на Южной магистрали у ТЦ «Глобус».

В то же время депутат Рамина Идырова поинтересовалась, появятся ли пешеходные переходы на проспекте Чингиза Айтматова.

По ее словам, жителям приходится обходить большое расстояние, чтобы попасть на другую сторону дороги, что уже привело к нескольким дорожно-транспортным происшествиям.

Уланбек Бейшенбаев заметил, что мэрия Бишкека запланировала строительство двух подземных переходов на проспекте. Работы начнутся в конце текущей недели и будут завершены в течение 10-15 дней.