18:52
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Общество

В Бишкеке появятся новые подземные и наземные пешеходные переходы

В Бишкеке появятся новые подземные и наземные пешеходные переходы. Об этом заявлено сегодня на очередной сессии городского кенеша.

По словам депутата Жибек Шараповой, проблема пробок негативно влияет на экономику города и создает неудобства для горожан. Она предложила несколько локаций для строительства надземных пешеходных переходов, в том числе у Кыргызского государственного технического университета и Кыргызской государственной медицинской академии.

Читайте по теме
В Бишкеке на проспекте Чингиза Айтматова автомобиль сбил девушку

По мнению нардепа, на этих участках надземные переходы могли бы облегчить ситуацию на дорогах.

На что директор столичного департамента транспорта Уланбек Бейшенбаев сообщил, что строительство надземных переходов рассматривается в трех других локациях:

  • на Жибек Жолу перед ТРЦ «Табылга»,
  • на пересечении улиц 7 Апреля и Шоокум внутри микрорайона «Кок-Жар»,
  • на Южной магистрали у ТЦ «Глобус».

В то же время депутат Рамина Идырова поинтересовалась, появятся ли пешеходные переходы на проспекте Чингиза Айтматова.

По ее словам, жителям приходится обходить большое расстояние, чтобы попасть на другую сторону дороги, что уже привело к нескольким дорожно-транспортным происшествиям.

Уланбек Бейшенбаев заметил, что мэрия Бишкека запланировала строительство двух подземных переходов на проспекте. Работы начнутся в конце текущей недели и будут завершены в течение 10-15 дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346325/
просмотров: 615
Версия для печати
Материалы по теме
Крупные улицы в Бишкеке переименуют
Вместо халатов соцработникам в Бишкеке будут выдавать жилеты
Объекты электроснабжения, построенные в Бишкеке, передадут государству
До 50 сомов в час. Проект о платных парковках вызвал спор в Бишкекском горкенеше
Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»
Достигли пика. Депутаты Бишкекского кенеша недовольны пробками
На стихийных торговцев в Бишкеке составляют протоколы, но не все могут оплатить
Дорожные разборки в Бишкеке: неизвестные ногами крушат авто на улице
Возгорание в «Востоке-5». Шестеро пострадавших госпитализировано
Пожар и ножевые ранения. О конфликте в «Востоке-5» рассказали в милиции
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
7 октября, вторник
18:38
Западно-Казахстанский драмтеатр выступит с гастролями в Бишкеке Западно-Казахстанский драмтеатр выступит с гастролями в...
18:31
Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана
18:30
8 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Крупные улицы в Бишкеке переименуют
18:15
В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»