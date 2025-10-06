14:36
Общество

Большинство читателей 24.kg выступают за возвращение смертной казни

В Кыргызстане развернулась дискуссия о возвращении смертной казни за особо жестокие преступления. Поводом послужили изнасилование и убийство несовершеннолетней в Иссык-Кульской области.

Напомним, жительница Каракола 2008 года рождения пропала 27 сентября. Ее тело нашли возле села Жел-Арык. Девушку изнасиловали и задушили. Подозреваемого, ранее судимого мужчину, задержали в Бишкеке.

Читайте по теме
Садыр Жапаров: Судьбу смертной казни решит народ

Глава государства также поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

Кыргызстан полностью отказался от смертной казни в 2007 году. Сейчас самое суровое наказание в стране — пожизненное заключение.

Возврат смертной казни — процесс не такой простой. Надо проводить референдум, менять Конституцию, отказываться от определенных международных обязательств республики и выходить из соглашений.

По итогам голосования на сайте 24.kg за возвращение смертной казни выступили 60 процентов респондентов (1 тысяча 295 голосов). Против — 26 процентов (565 голосов). Остальные затруднились ответить (277 голосов).

Примерно такие же результаты мы получили и по опросу в нашем аккаунте в Instagram.

Вопрос смертной казни очень сложный. Сейчас все выдвигаемые инициативы связаны с эмоциями, которые породила очередная трагедия. Но решение надо все-таки принимать с холодной головой и неоднократно и серьезно все обсудив.

