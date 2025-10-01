15:17
Общество

Следует ли вернуть в Кыргызстане смертную казнь? Опрос

В Кыргызстане вновь развернулась дискуссия о возвращении смертной казни за особо жестокие преступления. Поводом послужило изнасилование и убийство несовершеннолетней девочки в Иссык-Кульской области.

Напомним, жительница Каракола, 2008 года рождения, пропала 27 сентября. Ее тело нашли возле села Жел-Арык. Девушку изнасиловали и задушили. Подозреваемого, ранее судимого мужчину задержали в Бишкеке.

Сегодня на едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызской Республики в разделе «Предложения граждан» появилась инициатива по установлению смертной казни за особо тяжкие преступления против жизни и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В частности, предлагается установить смертную казнь за убийство, совершенное с особой жестокостью, убийство несовершеннолетнего, а также убийство, сопряженное с изнасилованием или иными насильственными действиями сексуального характера.

Сегодня же прокомментировал ситуацию и президент Кыргызстана. Садыр Жапаров, по сообщению его пресс-секретаря, взял дело под личный контроль.

Глава государства также поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

Естественно, не все поддерживают возвращение смертной казни, от которой Кыргызстан полностью отказался в 2007 году. Кроме того, такие приговоры в республике не приводили в исполнение с 1998 года. В стране высшей мерой наказания является пожизненное заключение.

Следует ли вернуть в Кыргызстане смертную казнь?

