На один грант 45 человек. Где хотят учиться абитуриенты Кыргызстана

В Кыргызстане 14 июля стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. Отбор и зачисление абитуриентов, как и в прошлые годы, проходит полностью онлайн. Любой желающий может открыть систему и посмотреть на баллы абитуриентов. Главное, чтоб не возникало сбоев, как произошло год назад.

24.kg изучило, какие направления выбирают будущие студенты.

Возможность учиться бесплатно

На 2025/26 учебный год вузам Кыргызстана выделили 10 тысяч образовательных грантов.

При распределении бюджетных мест учитывали прогноз Министерства труда, социального обеспечения и миграции в потребностях кадров (за 2023-2027 годы), количество заключенных договоров между вузами и работодателями, анализ трудоустройства выпускников конкретных учебных заведений.

Наибольшее количество грантовых мест традиционно отдали для педагогических специальностей и направлений в области компьютерных технологий и медицины.

Госзаказ и личный интерес

К бюджетным отделениям Кыргызской государственной медицинской академии абитуриенты всегда проявляют большой интерес — имидж и есть гранты.

Особенно востребованы «Лечебное дело» и «Педиатрия». На «Стоматологию» грантов нет, но и ежегодный контракт в 110 тысяч сомов не останавливает желающих.

Баллы абитуриентов высокие — доходят до 220 по основному тесту Общереспубликанского тестирования (ОРТ), а в сумме с дополнительными предметами (химия и биология) — до 500. На одно место претендует около двух с половиной человек.





Например, по направлению «Лечебное дело» на один грант претендует 8 человек. Контрактное обучение на медфаке в КРСУ дороже, чем в КГМА и достигает 150-200 тысяч сомов.

IT-специальности тоже пользуются спросом. Так, в Кыргызском государственном техническом университете имени И. Раззакова на одно бюджетное место по направлению «Программная инженерия» претендует 8,5 человека (примерно как в Кыргызском национальном университете), по направлению «Искусственный интеллект и машинное обучение» — около четырех желающих на один грант.

По итогам первого тура к зачислению рекомендованы обладатели высоких баллов ОРТ (от 187 до 221).

На те же специальности, но на контрактную форму обучения претендентов заметно меньше — в первых турах абитуриенты обычно борются за возможность учиться бесплатно.

Значительная часть грантов (более 1,8 тысячи) предназначена для подготовки учителей. Система зачисления для них в 2025-м изменилась, сначала надо выиграть ваучер, а потом участвовать в общем конкурсе на зачисление. Возможно, поэтому число зарегистрированных в первом туре по ваучеру весьма скромное, и в следующих турах их будет намного больше.





Впрочем, по словам представителей Министерства науки, высшего образования и инноваций (МНВОИ), около 10-15 процентов грантовых мест по педагогическим специальностям всегда остаются вакантными.

Флагманом педагогического образования считается Кыргызский государственный университет (КГУ) имени И. Арабаева. Ранее там запустили несколько экспериментальных учебных программ, в том числе по двойной специализации. Такие учителя смогут преподавать, например, английский и кыргызский; кыргызский и русский; химию и биологию; географию и биологию и так далее.

Переход на 12-летнее образование предполагает интеграцию предметов естественно-научного цикла, однако ваучеров на программы двойной специализации, судя по данным портала «Абитуриент online», нет. Ежегодный контракт на этом направлении студентам обойдется в 60 тысяч сомов, желающих в первом туре немного.

В КГУ также начали обучать кадры для общеобразовательных школ, способных преподавать на английском языке. На пилотной основе готовят учителей начальных классов и химии. Правда, таких студентов пока всего 17 человек, и сколько из них дойдет до школ, неизвестно.

На новый учебный год на первый курс планируют набрать 25 человек, которые в будущем смогут преподавать в Кыргызстане на английском (физико-математическое, естественно-научное образование и начальные классы).

В КРСУ ваучеры предусмотрены на билингвальное педагогическое образование. Выпускники (учителя биологии, математики, физики, русского языка, химии и начальных классов) смогут преподавать в школах на русском и кыргызском языках.

Будущим учителям и врачам важно помнить, что бюджет придется отработать в течение двух лет в тех организациях, куда направят. При отказе молодые специалисты обязаны возместить затраты государства.

Спрос и популярность

Традиционно высокий конкурс в Кыргызско-Турецком университете «Манас». По направлению «Туризм (туристический бизнес и служба гидов)» всего пять грантов, а желающих — 224 (или почти 45 человек на место).

По специальности «Гостиничное дело» 19 претендентов на одно бюджетное место, по программной инженерии — 18 на место. Желающих учиться на филолога (Английский язык и литература) — больше 230, а бюджетных мест всего 10.



Психология в последние годы тоже становится все более популярным направлением. В КНУ, например, на одно бюджетное место 17 кандидатов, БГУ — 12, КГУ — 7.

На специальности сельского хозяйства пороговый балл в последние годы ниже, чем в других отраслях — 100 как на грантовые места, так и контрактные. Но большой конкуренции в Кыргызском национальном аграрном университете нет даже на бюджет. Разве что на «Землеустройство и кадастры», где выделено 20 мест, а желающих в 2,7 раза больше.

Интересный факт: на бюджет в КРСУ можно поступить, едва перешагнув порог. 117-118 баллов хватило абитуриентам, чтобы их рекомендовали к зачислению по направлению «Религиоведение». На 10 мест претендовало всего 11 человек. Контракт по этой специальности обошелся бы в 120 тысяч сомов. Желающих учиться за свой счет в первом туре не нашлось.

Когда не хватило баллов...

По данным МНВОИ, гранты не выдают по таким направлениям, как лингвистика, журналистика, международные отношения, экономика, юриспруденция.

...на бюджет или на выбранную специальность нет грантовых мест, то есть вариант контрактной формы обучения.

В 2024 году рейтинг специальностей, составленный по результатам зачисления в вузы на контрактные места, возглавили экономика, юриспруденция, филологическое образование и лингвистика.

Кстати, контракт на экономические направления подготовки в частных вузах достигает 140 тысяч сомов в год, на программах двойных дипломов — 218 тысяч сомов, в одном из международных университетов — 237 тысяч сомов, в государственных и региональных, конечно, дешевле.

В этом году желающих получить экономическое образование тоже не мало, но конкурс невысокий. К примеру, в КНУ на одно место два и менее желающих, в Международном университете «Ала-Тоо» — 2-3 человека на место.

Похожая ситуация и на лингвистике (английский, китайский), по другим языкам (корейский, немецкий) план набора ниже, да и претендентов немного.

Что касается юриспруденции, то в Академии МВД, например, на 120 контрактных мест зарегистрировано более 330 кандидатов, или почти 3 человека на место.

При этом есть направления в вузах, где в первом туре на контракт не поступило ни одной заявки. Например, «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и ряд других.

Кстати, самый высокий план набора на контрактное обучение — 800 человек — анонсировал Азиатский медицинский институт имени С.Тентишева по направлению «Лечебное дело». Но в первом туре не оказалось ни одного зарегистрированного, хоть контракт и ниже, чем в других медвузах.