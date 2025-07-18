На один грант 45 человек. Где хотят учиться абитуриенты Кыргызстана

В Кыргызстане 14 июля стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. Отбор и зачисление абитуриентов, как и в прошлые годы, проходит полностью онлайн. Любой желающий может открыть систему и посмотреть на баллы абитуриентов. Главное, чтоб не возникало сбоев, как произошло год назад.
24.kg изучило, какие направления выбирают будущие студенты.
Возможность учиться бесплатноНа 2025/26 учебный год вузам Кыргызстана выделили 10 тысяч образовательных грантов.
При распределении бюджетных мест учитывали прогноз Министерства труда, социального обеспечения и миграции в потребностях кадров (за 2023-2027 годы), количество заключенных договоров между вузами и работодателями, анализ трудоустройства выпускников конкретных учебных заведений.
Госзаказ и личный интересК бюджетным отделениям Кыргызской государственной медицинской академии абитуриенты всегда проявляют большой интерес — имидж и есть гранты.
Особенно востребованы «Лечебное дело» и «Педиатрия». На «Стоматологию» грантов нет, но и ежегодный контракт в 110 тысяч сомов не останавливает желающих.
Баллы абитуриентов высокие — доходят до 220 по основному тесту Общереспубликанского тестирования (ОРТ), а в сумме с дополнительными предметами (химия и биология) — до 500. На одно место претендует около двух с половиной человек.
Часть абитуриентов выбирают медицинский факультет Кыргызско-Российского Славянского университета. В абсолютных числах желающих меньше, чем в КГМА, но конкурс выше — за счет не такого большого количества грантов.
Например, по направлению «Лечебное дело» на один грант претендует 8 человек. Контрактное обучение на медфаке в КРСУ дороже, чем в КГМА и достигает 150-200 тысяч сомов.
IT-специальности тоже пользуются спросом. Так, в Кыргызском государственном техническом университете имени И. Раззакова на одно бюджетное место по направлению «Программная инженерия» претендует 8,5 человека (примерно как в Кыргызском национальном университете), по направлению «Искусственный интеллект и машинное обучение» — около четырех желающих на один грант.
По итогам первого тура к зачислению рекомендованы обладатели высоких баллов ОРТ (от 187 до 221).
На те же специальности, но на контрактную форму обучения претендентов заметно меньше — в первых турах абитуриенты обычно борются за возможность учиться бесплатно.
Значительная часть грантов (более 1,8 тысячи) предназначена для подготовки учителей. Система зачисления для них в 2025-м изменилась, сначала надо выиграть ваучер, а потом участвовать в общем конкурсе на зачисление. Возможно, поэтому число зарегистрированных в первом туре по ваучеру весьма скромное, и в следующих турах их будет намного больше.
Впрочем, по словам представителей Министерства науки, высшего образования и инноваций (МНВОИ), около 10-15 процентов грантовых мест по педагогическим специальностям всегда остаются вакантными.
Флагманом педагогического образования считается Кыргызский государственный университет (КГУ) имени И. Арабаева. Ранее там запустили несколько экспериментальных учебных программ, в том числе по двойной специализации. Такие учителя смогут преподавать, например, английский и кыргызский; кыргызский и русский; химию и биологию; географию и биологию и так далее.
Переход на 12-летнее образование предполагает интеграцию предметов естественно-научного цикла, однако ваучеров на программы двойной специализации, судя по данным портала «Абитуриент online», нет. Ежегодный контракт на этом направлении студентам обойдется в 60 тысяч сомов, желающих в первом туре немного.
В КГУ также начали обучать кадры для общеобразовательных школ, способных преподавать на английском языке. На пилотной основе готовят учителей начальных классов и химии. Правда, таких студентов пока всего 17 человек, и сколько из них дойдет до школ, неизвестно.
На новый учебный год на первый курс планируют набрать 25 человек, которые в будущем смогут преподавать в Кыргызстане на английском (физико-математическое, естественно-научное образование и начальные классы).
В КРСУ ваучеры предусмотрены на билингвальное педагогическое образование. Выпускники (учителя биологии, математики, физики, русского языка, химии и начальных классов) смогут преподавать в школах на русском и кыргызском языках.
Спрос и популярностьТрадиционно высокий конкурс в Кыргызско-Турецком университете «Манас». По направлению «Туризм (туристический бизнес и служба гидов)» всего пять грантов, а желающих — 224 (или почти 45 человек на место).
По специальности «Гостиничное дело» 19 претендентов на одно бюджетное место, по программной инженерии — 18 на место. Желающих учиться на филолога (Английский язык и литература) — больше 230, а бюджетных мест всего 10.
Психология в последние годы тоже становится все более популярным направлением. В КНУ, например, на одно бюджетное место 17 кандидатов, БГУ — 12, КГУ — 7.
На специальности сельского хозяйства пороговый балл в последние годы ниже, чем в других отраслях — 100 как на грантовые места, так и контрактные. Но большой конкуренции в Кыргызском национальном аграрном университете нет даже на бюджет. Разве что на «Землеустройство и кадастры», где выделено 20 мест, а желающих в 2,7 раза больше.
Интересный факт: на бюджет в КРСУ можно поступить, едва перешагнув порог. 117-118 баллов хватило абитуриентам, чтобы их рекомендовали к зачислению по направлению «Религиоведение». На 10 мест претендовало всего 11 человек. Контракт по этой специальности обошелся бы в 120 тысяч сомов. Желающих учиться за свой счет в первом туре не нашлось.
Когда не хватило баллов......на бюджет или на выбранную специальность нет грантовых мест, то есть вариант контрактной формы обучения.
В 2024 году рейтинг специальностей, составленный по результатам зачисления в вузы на контрактные места, возглавили экономика, юриспруденция, филологическое образование и лингвистика.
Кстати, контракт на экономические направления подготовки в частных вузах достигает 140 тысяч сомов в год, на программах двойных дипломов — 218 тысяч сомов, в одном из международных университетов — 237 тысяч сомов, в государственных и региональных, конечно, дешевле.
В этом году желающих получить экономическое образование тоже не мало, но конкурс невысокий. К примеру, в КНУ на одно место два и менее желающих, в Международном университете «Ала-Тоо» — 2-3 человека на место.
Похожая ситуация и на лингвистике (английский, китайский), по другим языкам (корейский, немецкий) план набора ниже, да и претендентов немного.
Что касается юриспруденции, то в Академии МВД, например, на 120 контрактных мест зарегистрировано более 330 кандидатов, или почти 3 человека на место.
При этом есть направления в вузах, где в первом туре на контракт не поступило ни одной заявки. Например, «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» и ряд других.
Кстати, самый высокий план набора на контрактное обучение — 800 человек — анонсировал Азиатский медицинский институт имени С.Тентишева по направлению «Лечебное дело». Но в первом туре не оказалось ни одного зарегистрированного, хоть контракт и ниже, чем в других медвузах.