В Германии увеличивается число учеников, бросающих школу по своей инициативе

Примерно 62 тысячи юношей и девушек в Германии в 2023-2024 учебном году прекратили обучение по собственной инициативе. Это самый высокий показатель в ФРГ за последние десять лет, сообщает Der Spiegel со ссылкой на данные, предоставленные левопопулистским «Союзом Сары Вагенкнехт».

Уточняется, что в 2022-2023 учебном году этот показатель составил 56 тысяч человек. Рекорд количества не окончивших школу учеников зафиксировали в 2006 году — 75 тысяч человек. С тех пор показатель «отказов» от обучения в ФРГ снижался до 2013 года, но потом вновь стал расти.

Президент Немецкого союза учителей Штефан Дюль считает, что рост числа школьников, бросающих учебу, связан с несколькими факторами: трудностями с немецким языком, отсутствием чувства принадлежности к обществу и недостаточной идентификацией с его ценностями. По его словам, часть подростков просто не имеет достаточной мотивации, поскольку современное общество предлагает им и иные пути — например, зарабатывать деньги без квалификации.

А директор Лейбниц-института Кай Маац, напротив, подчеркивает, что основная ответственность лежит на обществе и образовательной системе. Он указывает, что многие молодые люди не получают необходимых базовых навыков, и компенсировать этот дефицит позднее уже трудно. Маац призывает усиливать поддержку детей, особенно тех, кто приехал в Германию позже и не смог в полной мере воспользоваться возможностями школьного образования.