12:21
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

Запрет на проведение митингов и пикетов в Бишкеке снова продлили

Запрет на проведение митингов и пикетов в Бишкеке вновь продлен. Об этом сообщает «Азаттык» со ссылкой на Первомайский районный суд.

Отмечается, что 30 сентября суд удовлетворил ходатайство районной администрации о введении ограничений на проведение акций протеста с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

Согласно решению, на всей территории района проведение собраний, митингов и иных массовых мероприятий запрещено. Исключение составляют государственные и муниципальные официальные мероприятия, проводимые на площади Ала-Тоо.

Проведение всех остальных митингов и акций возможно только в сквере имени Горького на улице Рыскулова.

Напомним, в апреле Бишкекский городской и Верховный суды отказались рассматривать жалобы на незаконные действия Первомайской муниципальной райадминистрации и Первомайского РУВД Бишкека в отношении запретов на митинги.

Юристы и правозащитники «Бир Дуйно» просили высшее руководство страны обратить внимание на системные нарушения прав граждан, когда есть новые риски, конфликты и бедствия в мире в ЦА регионе, особенно в КР, которые необходимо предупреждать через соблюдение прав и свобод человека, верховенство права и обеспечение равного доступа к справедливому правосудию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345972/
просмотров: 339
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин продлил запрет на экспорт скота из Кыргызстана
В Афганистане запретили преподавать в вузах по книгам, написанным женщинами
Запрет работы в частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в госбольницах
Запрет телефонов в школах. Кыргызстан поделился опытом со странами ЦА
В центре Бишкека запретили катание на веломобилях и квадроциклах
Запрет без эффекта. На пляжах Иссык-Куля по-прежнему полно пластика
В Иссык-Кульской области стали продавать обычные пакеты под видом биоразлагаемых
Запрет пакетов. Ни одного штрафа за время турсезона на Иссык-Куле не выписано
Мрак. В Афганистане после землетрясения мужчины отказываются спасать женщин
Введен временный запрет на вывоз из КР лома и отходов черных металлов
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
4 октября, суббота
12:10
Дело Пи Дидди. В США рэпера приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы Дело Пи Дидди. В США рэпера приговорили к четырем годам...
12:05
Садыр Жапаров: судьбу смертной казни решит народ
12:00
Кыргызстан направил гуманитарную помощь пострадавшему населению Афганистана
12:00
Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
11:56
На проспекте Чингиза Айтматова снова решили строить переход — теперь подземный