Запрет на проведение митингов и пикетов в Бишкеке снова продлили

Запрет на проведение митингов и пикетов в Бишкеке вновь продлен. Об этом сообщает «Азаттык» со ссылкой на Первомайский районный суд.

Отмечается, что 30 сентября суд удовлетворил ходатайство районной администрации о введении ограничений на проведение акций протеста с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

Согласно решению, на всей территории района проведение собраний, митингов и иных массовых мероприятий запрещено. Исключение составляют государственные и муниципальные официальные мероприятия, проводимые на площади Ала-Тоо.

Проведение всех остальных митингов и акций возможно только в сквере имени Горького на улице Рыскулова.

Напомним, в апреле Бишкекский городской и Верховный суды отказались рассматривать жалобы на незаконные действия Первомайской муниципальной райадминистрации и Первомайского РУВД Бишкека в отношении запретов на митинги.

Юристы и правозащитники «Бир Дуйно» просили высшее руководство страны обратить внимание на системные нарушения прав граждан, когда есть новые риски, конфликты и бедствия в мире в ЦА регионе, особенно в КР, которые необходимо предупреждать через соблюдение прав и свобод человека, верховенство права и обеспечение равного доступа к справедливому правосудию.