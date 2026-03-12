17:18
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Власть

Митинги будут проводить в спецзонах. В КР предложили ужесточить закон

Проект закона о внесении изменений в Закон «О мирных собраниях» вынесен на общественное обсуждение. Документ опубликован на сайте Жогорку Кенеша 12 марта 2026 года.

Законопроект предлагает изменить действующие нормы и наделить органы местного самоуправления правом определять места проведения мирных собраний и маршруты движения участников.

Согласно предлагаемым поправкам, митинги и акции смогут проводиться в специально отведенных местах, которые будут определять местные органы власти.

В действующей редакции закона государственные органы и органы местного самоуправления не имеют права определять время, место и маршруты проведения собраний. Новый законопроект предлагает изменить эту норму.

Также предлагается внести изменения в ряд статей закона. В частности:

  • закрепить за органами местного самоуправления право определять места проведения митингов и маршруты движения;
  • уточнить, что мирные собрания могут проводиться в специально определенных местах на территории страны;
  • исключить из некоторых норм упоминание ограничений по месту проведения и маршрутам движения.

Как отмечается в справке-обосновании, поправки направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, не участвующих в митингах.

Авторы документа отмечают, что массовые собрания могут создавать проблемы для жителей — перекрытие дорог, помехи движению транспорта и пешеходов, нарушение санитарных норм и повреждение инфраструктуры.

По данным органов внутренних дел, с 2020 по 2023 год в Кыргызстане прошло 3 тысячи 740 митингов и акций, из них 1 тысяча 727 — в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365716/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Новый кампус КРСУ: Кыргызстан выделит землю и обеспечит инфраструктуру
В Жогорку Кенеше назначен новый руководитель пресс-службы
Жайнак Усен уулу назначен советником спикера ЖК по вопросам цифровизации
Чингиз Айдарбеков может вернуться в Жогорку Кенеш
Депутат Жогорку Кенеша Куванычбек Конгантиев сдает мандат
Полномочия комитетов Жогорку Кенеша решили перераспределить заново
Депутат предложил проанализировать все принятые Жогорку Кенешем законы
В Кыргызстане предлагают изменить порядок получения документов для наследства
Член ЦИК Кайрат Маматов раскритиковал идею сократить состав комиссии
Кыргызстан перейдет на цифровое управление парламентом в 2026 году
Популярные новости
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на&nbsp;двух трассах Кыргызстана. Прайс Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Президент Кыргызстана: ГИК не&nbsp;может выдавать жилье по&nbsp;себестоимости Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости
Президент выступил против дополнительных требований к&nbsp;накопителям энергии в&nbsp;ВИЭ Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
17:14
Минкульт подтвердил незаконность ремонта фасада исторического здания в Бишкеке Минкульт подтвердил незаконность ремонта фасада историч...
17:08
Пробки до 25 километров в прошлом: на КПП «Торугарт» ввели цифровую очередь
17:07
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
17:01
Мэр Бишкека поручил подготовить площадку под новую транспортную развязку
16:58
Митинги будут проводить в спецзонах. В КР предложили ужесточить закон