Митинги будут проводить в спецзонах. В КР предложили ужесточить закон

Проект закона о внесении изменений в Закон «О мирных собраниях» вынесен на общественное обсуждение. Документ опубликован на сайте Жогорку Кенеша 12 марта 2026 года.

Законопроект предлагает изменить действующие нормы и наделить органы местного самоуправления правом определять места проведения мирных собраний и маршруты движения участников.

Согласно предлагаемым поправкам, митинги и акции смогут проводиться в специально отведенных местах, которые будут определять местные органы власти.

В действующей редакции закона государственные органы и органы местного самоуправления не имеют права определять время, место и маршруты проведения собраний. Новый законопроект предлагает изменить эту норму.

Также предлагается внести изменения в ряд статей закона. В частности:

закрепить за органами местного самоуправления право определять места проведения митингов и маршруты движения;

уточнить, что мирные собрания могут проводиться в специально определенных местах на территории страны;

исключить из некоторых норм упоминание ограничений по месту проведения и маршрутам движения.

Как отмечается в справке-обосновании, поправки направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, не участвующих в митингах.

Авторы документа отмечают, что массовые собрания могут создавать проблемы для жителей — перекрытие дорог, помехи движению транспорта и пешеходов, нарушение санитарных норм и повреждение инфраструктуры.

По данным органов внутренних дел, с 2020 по 2023 год в Кыргызстане прошло 3 тысячи 740 митингов и акций, из них 1 тысяча 727 — в Бишкеке.