Минприроды усилило контроль за соблюдением экологических правил в горах

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР активизировало разъяснительную работу после обращения президента Садыра Жапарова, который призвал граждан бережно относиться к природе и пастбищам.

По данным ведомства, сотрудники регионального управления по Бишкеку и Аламудунскому району совместно с МВД остановили группу граждан, направлявшихся в горную местность на квадроциклах. С ними провели профилактическую беседу о правилах экологической безопасности и необходимости соблюдения законодательства. Материалы переданы в Службу обеспечения безопасности дорожного движения для принятия мер.

Читайте по теме Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам

В министерстве отметили, что целью инициативы является сохранение экосистем и предупреждение ущерба окружающей среде. Граждан призвали беречь природу и строго соблюдать установленные нормы.