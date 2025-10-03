17:30
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Общество

Минприроды усилило контроль за соблюдением экологических правил в горах

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР активизировало разъяснительную работу после обращения президента Садыра Жапарова, который призвал граждан бережно относиться к природе и пастбищам.

По данным ведомства, сотрудники регионального управления по Бишкеку и Аламудунскому району совместно с МВД остановили группу граждан, направлявшихся в горную местность на квадроциклах. С ними провели профилактическую беседу о правилах экологической безопасности и необходимости соблюдения законодательства. Материалы переданы в Службу обеспечения безопасности дорожного движения для принятия мер.

Читайте по теме
Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам

В министерстве отметили, что целью инициативы является сохранение экосистем и предупреждение ущерба окружающей среде. Граждан призвали беречь природу и строго соблюдать установленные нормы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345915/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке прошли флешмоб и семинар «Эко-жизнь — для каждого»
Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам
Блогер заявил об экологической катастрофе на реке Ырдык, впадающей в Иссык-Куль
Минприроды приглашает регионы КР к участию в конкурсе «Самый чистый город»
Бишкекзеленстрой получил спецтехнику для обслуживания ирригационных сетей
Унитаз и крыша под водами Иссык-Куля: как дайвер Бекжан Кубанычбек спасает озеро
Крупнейший в мире айсберг за последние три месяца потерял 36 процентов площади
На Иссык-Куле жители обеспокоены дымом с кирпичного завода — травит туристов
В Иссык-Кульской области стартовал лагерь «Климат — Горы — Молодежь»
В Иссык-Кульской области начнут внедрять экологически чистый транспорт
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
Кыргызстан вдохновил Шеридана Брасса: артист снял здесь новый клип Кыргызстан вдохновил Шеридана Брасса: артист снял здесь новый клип
3 октября, пятница
17:27
В Бишкеке обновляют тротуары на улице Московской В Бишкеке обновляют тротуары на улице Московской
17:02
Попытки кибератак во время выборов всегда есть — представитель ЦИК
16:50
Комплекс «Торт-Гуль ПМК» в Баткене вернули в собственность государства
16:46
В октябре начнется рассмотрение дела экс-главы «Кыргызиндустрии» в суде
16:43
Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно