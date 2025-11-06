Стало известно, на сколько увеличит РФ объем льготных поставок дизтоплива в КР

Стало известно, на сколько увеличит Россия объем льготных поставок дизильного топлива в Кыргызстан. В Министерстве энергетики КР проинформировали о том, что объем льготных поставок дизтоплива РФ увеличила на 100 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что объем поставок дизтоплива увеличен до потребностей страны, тогда как нормы по другим видам нефтепродуктов оставлены без изменений.

«Индикативный баланс на 2026-й утвержден на уровне 2025 года с возможностью последующей корректировки в зависимости от фактического потребления КР», — отмечали в Минэнерго.

Ранее Кыргызстан обратился к России с просьбой о дополнительных поставках ГСМ по льготной ставке. Согласно двусторонним договоренностям, РФ ежегодно беспошлинно поставляет в КР 1,2 миллиона тонн ГСМ.

Минэнерго КР продолжает переговоры о поставках беспошлинного топлива в 2026 году.