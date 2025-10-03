09:39
Кыргызстан и Азербайджан подписали соглашение о творческих связях между театрами

Кыргызстан и Азербайджан подписали соглашение о творческих связях между театрами. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, в церемнии подписания приняли участие директор Азербайджанского театра Ильхам Эльхан Оглы Аскеров, заведующий литературно-драматической частью Джавид Зейналов и директор Кыргызского национального драматического театра Асылбек Озубеков.

Стороны также обсудили историческое развитие национальных театров двух стран, творческий опыт и возможности сценического партнерства. Также состоялся обмен мнениями о реализации совместных проектов и углублении культурного сотрудничества в будущем.

Это соглашение стало важным шагом, который внесет значительный вклад в укрепление дружбы между кыргызским и азербайджанским народами, налаживание культурных мостов и развитие театрального искусства, отметили в ведомстве.
