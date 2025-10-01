США вводят новые правила при продлении коммерческих водительских удостоверений

Кыргызстанцев, проживающих в США, информируют о том, что американская сторона вводит новые правила, регулирующие порядок выдачи и продления коммерческих водительских удостоверений (CDL). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По официальной информации Министерства транспорта Соединенных Штатов (DOT) и Федеральной администрации безопасности автотранспорта (FMCSA), с 26 сентября вступили в силу новые федеральные требования, согласно которым право на получение и продление коммерческих водительских удостоверений имеют:

владельцы грин-карты (законные постоянные жители);

иностранцы, находящиеся в США по рабочим визам категорий H-2A, H-2B и E-2.

«Обращаем внимание на то, что наличие разрешения на работу (EAD) и номера социального страхования (SSN) не предоставляет права на получение или продление CDL без соответствующего иммиграционного статуса», — говорится в сообщении.

МИД рекомендует гражданам Кыргызской Республики, чья деятельность связана с управлением транспортными средствами, требующими CDL, заранее проверять наличие необходимых документов, чтобы избежать трудностей при продлении или получении данного удостоверения.