В селе Барскоон собрались несколько сотен человек — жители провели встречу с представителями силовых ведомств и местным руководством и озвучили жесткие требования к властям: внести в закон норму о смертной казни за изнасилование детей. Митинг и обращение прошли на фоне похорон несовершеннолетней девушки, ставшей жертвой насилия и убийства.

Участники встречи заявили, что тюремные сроки не исправят преступников, а содержание осужденных ложится тяжким грузом на государство. «Мы, народ Барскоона, хотим обратиться к президенту и главе ГКНБ с просьбой внести изменения в закон и ввести смертную казнь — тюрьма их не исправит», — говорится в обращении собравшихся.

Организаторы попросили акима и представителей силовых структур «точно, без искажений» довести требование до высших инстанций.

Представители правоохранительных органов присутствовали на встрече; официальных комментариев властей по требованиям протестующих на момент публикации не поступало.

Следственные органы продолжают расследование страшного инцидента на Иссык-Куле.

Напомним, сегодня Садыр Жапаров поручил начальнику управления правового обеспечения администрации президента Мурату Укушеву подготовить изменения в законодательство, предусматривающие максимально ужесточенную ответственность за преступления против детей, девушек и женщин. В частности, речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

Такое заявление глава государства сделал после смерти жительницы Каракола 2008 года рождения. Айсулуу пропала 27 сентября, а позже ее тело нашли возле села Жел-Арык. Девушку изнасиловали и задушили. Подозреваемый — ранее судимый мужчина 1984 года рождения — задержан в Бишкеке.