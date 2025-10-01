18:25
Общество

Похолодание в Бишкеке: мэрия назвала условие для начала отопительного сезона

Фото из интернета

Начало отопительного периода в Бишкеке определяется при условии, что среднесуточная температура воздуха держится на уровне +8 градусов в течение пяти дней подряд. Об этом сообщили в мэрии.

В муниципалитете отметили, что решение о подаче тепла принимается на заседании городского штаба.

Сегодня температура воздуха резко упала до +6 градусов. Примерно в 16.30 начался снег.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане 1-2 октября ожидается неустойчивая погода. В отдельных районах пройдут дожди, в сельскохозяйственных зонах возможен переход осадков в мокрый снег, а в горных районах ожидается снегопад. Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в столице стартовал 22 октября.
