В Кыргызстане ожидаются заморозки и снегопады 1-2 октября

1-2 октября на территории Кыргызстана ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщает МЧС.

В отдельных районах пройдут дожди, в сельскохозяйственных зонах возможен переход осадков в мокрый снег, а в горных районах ожидается снегопад. Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Температура воздуха понизится. В Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской областях в сельскохозяйственных районах ожидаются заморозки до –3 градусов.

В ведомстве отметили, что такая погода может осложнить работу транспорта, энергетики и коммунальных служб, а также создать трудности для содержания скота на пастбищах. При этом заморозки могут нанести ущерб плодовым культурам и овощам.

МЧС призвало граждан и водителей быть особенно осторожными, соблюдать дистанцию между автомобилями не менее 500 метров и при необходимости обращаться за помощью по единому номеру 112, который работает круглосуточно и бесплатно.