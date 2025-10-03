00:20
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 октября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +16 градусов.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-17.00 — улица Ахунбаева, дом № 187, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Тагай Бий, Бурана), «Арча-Бешик» (улицы Ахунбаева, Садырбаева, 27-я линия), отрезки улиц Молодежной, Сухомлинова, село Маевка (улицы Замандаш, Келечек, Берекет);
  • 9.00-16.00 — отрезки улиц Салтанат, Профсоюзной, Ынтымак, Кубаныч, Кайназарова, Ильменской, Казыбек, Мамытова, Аманат, Месароша, Маданият;
  • 9.00-18.00 — села Достук (улицы 1-12-я линия), Пригородное (улицы Серегина, Суворова, Дорожная, контуры № 216, 202), Нижняя Ала-Арча (улицы Солнечная, Мира, Трудовая, Курманалиева, Дружбы), микрорайон «Достук», дом № 1/10.

Памятные даты

Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом

Ежегодно 3 октября во многих странах проводятся мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости и борьбы с алкоголизмом.

Эта дата не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и не была учреждена ни одной из международных организаций. Тем не менее медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и ее последствия.

Считается, что 3 октября выбрано в память о Джоне Финче — общественном деятеле США конца XIX века, боровшемся с пьянством. Всю свою жизнь этот человек посвятил просвещению населения штата, в котором жил, проводя лекции и семинары на тему вреда алкоголя и борьбы с алкоголизмом.

Всемирный день улыбки

Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября.

Праздник появился благодаря американскому художнику Харви Бэллу. В 1963 году к нему обратились представители одной страховой компании с просьбой придумать яркий и запоминающийся символ — визитную карточку. Харви предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют «смайликом».

Девиз дня: Do an act of kindness. Help one person smile («Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке»).

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
