В Бишкеке после ремонта открыли участок улицы Льва Толстого

После ремонта для движения автотранспорта открыт участок улицы Льва Толстого — от улицы Садырбаева до улицы Термечикова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, также там остановочные пункты будут приведены в порядок вместе с тротуарами.

«На участке уложено два слоя нового асфальта, обновлены бордюры и лотки, нанесена дорожная разметка. Уважаемые водители, просим соблюдать Правила дорожного движения и с пониманием относиться к проводимым ремонтным работам», — говорится в сообщении.