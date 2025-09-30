Минстрой выявил в Чуйской области центр отдыха, возводящийся в опасной зоне

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства на территории Чуйской области выявило незаконную стройку, осуществляемую ОсОО «Жилингир».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, зона отдыха возведена с нарушением требований статей 37 «Статус градостроительно-архитектурной документации» и 45 «Виды правонарушений субъектов градостроительно-архитектурной деятельности» Закона «О градостроительстве и архитектуре».

Также отмечается, что данный объект расположен в опасной зоне, подверженной селевым потокам.

На ОсОО «Жилингир» наложен штраф в связи с нарушением градостроительных норм и правил, а также выдано предписание об их устранении.