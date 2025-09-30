17:16
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Общество

Минстрой выявил в Чуйской области центр отдыха, возводящийся в опасной зоне

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства на территории Чуйской области выявило незаконную стройку, осуществляемую ОсОО «Жилингир».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, зона отдыха возведена с нарушением требований статей 37 «Статус градостроительно-архитектурной документации» и 45 «Виды правонарушений субъектов градостроительно-архитектурной деятельности» Закона «О градостроительстве и архитектуре». 

Также отмечается, что данный объект расположен в опасной зоне, подверженной селевым потокам.

На ОсОО «Жилингир» наложен штраф в связи с нарушением градостроительных норм и правил, а также выдано предписание об их устранении. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345469/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке приостановлена деятельность компании, нарушившей правила безопасности
Приостановлены незаконные строительные работы туристического центра в Кара-Суу
В Кыргызстане теперь можно строить 40-этажные дома
В селе Жаны Достук Баткенской области возводятся 181 жилой дом и соцобъекты
Кыргызстан заинтересован в технологиях белорусских строителей
Минстрой узаконил еще два проблемных многоквартирных дома в Бишкеке
Минстрой проверил в Бишкеке дома после землетрясения: опасности нет
Кабмин ликвидировал Республиканский центр ценообразования при Минстрое КР
В Бишкеке и Чуйской области на кредитные средства построят семь новых школ
В Бишкеке узаконили несколько многоквартирных домов
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Бизнес
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
ОСАГО онлайн в&nbsp;&laquo;АБанк&raquo;: удобно и&nbsp;с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
30 сентября, вторник
17:04
В индийском Ченнае открыли Почетное консульство Кыргызской Республики В индийском Ченнае открыли Почетное консульство Кыргызс...
16:58
Минстрой выявил в Чуйской области центр отдыха, возводящийся в опасной зоне
16:49
В Бишкеке проходит рейд «Притон-Бабочка» — задержано 10 человек
16:47
Третий социальный магазин «Евразия» открылся в Бишкеке
16:36
Мэрия Оша показала видео «до» и «после» бывшего муниципального базара