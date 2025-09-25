Как идет реконструкция моста на улице Ауэзова, рассказали в мэрии Бишкека

Накануне в рамках реконструкции моста на улице Ауэзова из Алматы доставлены бетонные балки. В настоящее время ведутся работы по монтажу пяти балок длиной 24 метра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, так как на участке два моста, необходимо установить 22 балки, остальные будут доставлять поэтапно каждый день.

«Общая ширина моста составляет 24 метра, а общая длина обоих мостов — 70 метров. Будет создано четыре полосы движения, а по обеим сторонам дороги будут обустроены тротуары шириной 3 метра. Все работы ведутся согласно утвержденному графику», — говорится в сообщении.