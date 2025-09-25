В Кыргызстане назвали «Лучшего учителя года». Список

Определены победители республиканского конкурса «Лучший учитель года». Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения.
По ее данным, гран-при получила учитель кыргызского языка и литературы школы № 22 имени К.Уметалиева в Тюпском районе Иссык-Кульской области Элзат Асанова. Она признана лучшим учителем страны в 2025 году.
Также определены лучшие педагоги по предметам:
- начальные классы — Ардак Токтоноева (школа № 68 имени Алыкула Осмонова, Бишкек);
- русский язык и литература — Озада Салахудинова (школа № 43 имени З.Бабура, Ош);
- история — Азирет Асылбеков (школа имени О.Турусматова, Аламединский район, Чуйская область);
- человек и общество — Зулхумор Хафизова (школа № 4 имени С.Кирова, Ош);
- иностранный язык — Махабат Шорохова (школа № 14 имени А.Тангатарова, Узгенский район, Ошская область);
- география — Эрали Абдиев (школа № 4 имени Кадырмамат уулу Абдыразака, Алайский район, Ошская область);
- история развития религий — Надира Шаршенбаева (школа имени Н.Жүндүбаевой, Кочкорский район, Нарынская область);
- музыка — Кубанычбек Урпалыев (школа имени М.Мамбета, Тонский район, Иссык-Кульская область);
- физкультура — Асылбек Кыдыров (школа имени Ж.Асаналиева, Тюпский район, Иссык-Кульская область);
- изобразительное искусство — Айнура Чынасылова (школа имени А.Пушкина, Иссык-Кульский район, Иссык-Кульская область).
Конкурс проводится ежегодно. По данным Минпросвещения, его цель — поддержка учителей и продвижение лучших педагогических практик в Кыргызстане.