08:39
USD 87.45
EUR 102.40
RUB 1.12
Общество

Лучшему учителю года Элзат Асановой вручили ключи от однокомнатной квартиры

Победительнице республиканского конкурса «Лучший учитель года — 2025» Элзат Асановой вручили ключи от однокомнатной квартиры в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Министерства просвещения.

пресс-службы Министерства просвещения
Фото пресс-службы Министерства просвещения

Педагог — мама пятерых детей. Ее старшая дочь учится в 9-м классе. Элзат Асанова рассказала, что, когда дети будут приезжать на учебу, эта квартира станет для них постоянным семейным очагом.

Элзат Асанова работает учителем кыргызского языка и литературы в общеобразовательной школе № 22 имени К.Уметалиева в селе Долон Тюпского района Иссык-Кульской области. Она победила в республиканском туре профессионального конкурса и завоевала главный приз — квартиру.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358811/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин изменил правила проведения конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года»
В Кыргызстане назвали «Лучшего учителя года». Список
Стали известны победители городского этапа конкурса «Лучший учитель года»
В Бишкеке выберут лучших учителя и воспитателя года
Президент наградил победителей конкурса для педагогических работников
В Бишкеке наградили лучших учителей и воспитателей
Министр образования извинился перед учителями за «Отличника образования»
Учительница, получившая «Отличника образования», — не родственница министра
В Бишкеке выбрали лучших педагогов
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Замена водительских удостоверений. Все, что известно на&nbsp;сегодня Замена водительских удостоверений. Все, что известно на сегодня
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; призывает абонентов передавать показания счетчиков «Газпром Кыргызстан» призывает абонентов передавать показания счетчиков
Потеплеет&nbsp;ли в&nbsp;Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;22-25 января Потеплеет ли в Бишкеке, рассказали синоптики. Прогноз погоды на 22-25 января
Бизнес
O!Business&nbsp;&mdash; прием QR-платежей для&nbsp;ИП круглосуточно и&nbsp;без комиссии O!Business — прием QR-платежей для ИП круглосуточно и без комиссии
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
22 января, четверг
08:29
Таджикистан увеличил экспорт в Кыргызстан в 19 раз Таджикистан увеличил экспорт в Кыргызстан в 19 раз
08:11
В Бишкеке мусороперерабатывающий завод уже утилизировал 49 тысяч тонн отходов
08:01
Лучшему учителю года Элзат Асановой вручили ключи от однокомнатной квартиры
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
21 января, среда
23:37
Samsung сделала базовые функции ИИ в своих смартфонах бесплатными
23:12
Делегатов Международной федерации хоккея наградили Почетными грамотами кабмина
22:45
В строящейся на Иссык-Куле школе обрушилась кровля. Комментарий Минстроя
22:27
Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана разгромила Иран
22:24
Бишкекчан приглашают на выставку «Другой пейзаж. Искусство, история, экология»