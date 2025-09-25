16:27
Общество

В 2025 году в институт омбудсмена поступило 39 жалоб на пытки

За восемь месяцев 2025 года в институт омбудсмена поступило 39 жалоб на пытки. Об этом сообщает его пресс-служба.

По ее данным, в 2024-м акыйкатчи провела 258 инспекций и мониторингов закрытых учреждений СИН, МВД и ГКНБ. По их итогам зафиксировано 139 жалоб от содержащихся под стражей и осужденных, из них 36 касались пыток.

В прошлом году на основании поступивших заявлений вынесено шесть актов реагирования, по результатам чего к ответственности привлечены 22 сотрудника правоохранительных органов.

Ранее в ООН негативно отреагировали на принятие в КР нового закона об омбудсмене.

Учитывая обеспокоенность и заявления отдельных представителей международных организаций и гражданского общества, институт омбудсмена разъясняет:

«Институт и до принятия конституционного закона в рамках своих полномочий активно вел и продолжает вести работу по предотвращению пыток и жестокого обращения.

Согласно статье 8 Закона «Об омбудсмене», акыйкатчи имеет право беспрепятственно посещать места содержания задержанных, предварительного заключения, исполнения наказаний, принудительного лечения и перевоспитания, включая психиатрические учреждения.

Расширение полномочий института и укрепление его правового статуса позволят усилить работу по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Национальный превентивный механизм продолжит функционировать в новом качестве — в рамках расширенного мандата института акыйкатчи с сохранением принципов независимости, оперативности и приверженности международным стандартам. Кыргызстан выполнит свои обязательства в рамках Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток».
