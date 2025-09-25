14:53
Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Папуа — Новой Гвинеей

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в городе Нью-Йорке 24 сентября 2025 года состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с министром иностранных дел Папуа – Новой Гвинеи Джастином Ткаченко. Об этом сообщает МИД КР.

В ходе встречи стороны подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений. Министры обсудили возможности развития двусторонних связей, а также вопросы международной повестки и сотрудничества на многосторонних площадках.

В завершение встречи главы ведомств договорились поддерживать постоянные контакты для продолжения взаимовыгодного диалога.
