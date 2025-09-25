Минкультуры КР и «Евразия Кей Джи» подписали меморандум о сотрудничестве

25 сентября подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики и общественным фондом «Евразия Кей Джи».

Документ подписали министр культуры, информации и молодежной политики КР Мирбек Мамбеталиев и директор регионального офиса «Евразия Кей Джи» Кымбат Урумкулова.

Меморандум направлен на реализацию совместных проектов в сфере молодежной политики, поддержку молодежных инициатив и сохранение культурного наследия.

Стороны выразили готовность к долгосрочному партнерству, направленному на продвижение культурных инициатив в Кыргызстане.

АНО «Евразия» — автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. «Евразия» поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений — поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов — образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола.

Также проект «Евразия» — это профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.