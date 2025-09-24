23:08
Общество

Уволенным Маском госслужащим предложили вернуться на работу — СМИ

В США сотни федеральных служащих, лишившихся работы по программе сокращения госрасходов Департамента эффективности правительства (DOGE) под руководством Илона Маска, получили официальные предложения вернуться на свои рабочие места. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на Associated Press, которая в свою очередь отсылает на служебную записку правительственного Управления общих служб.

Получившие предложение должны принять решение до конца недели, пишет AP. В случае согласия они должны выйти на работу 6 октября.

Некоторые структуры — Налоговая служба, Минтруда, Служба национальных парков — ранее уже объявили о планах вернуть на работу часть уволенных по программе DOGE сотрудников.

DOGE Маска за два месяца работы уволил тысячи госслужащих, в том числе полностью ликвидировал два крупных агентства — USAID и CFPB.

Изначально Маск объявлял, что экономия от сокращений составит $2 триллиона, потом — $1 триллион, после 100 дней работы DOGE заявленная экономия составила $160 миллиардов, сейчас — $206 миллиардов.

Действия Маска вызвали недовольство у многих членов администрации Трампа. Отношения президента США и Маска охладели еще до окончания контракта миллиардера весной 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344798/
просмотров: 373
