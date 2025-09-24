20:00
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Общество

В мэрии Бишкека опровергли слухи о сносе детского сада № 140

В социальных сетях распространяется информация о том, что детский сад № 140 якобы собираются снести, а на его месте построить многоэтажный жилой дом. В пресс-службе мэрии Бишкека официально заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

«Решений о закрытии или сносе детского сада № 140, а также о строительстве многоэтажного дома на его территории не принималось», — подчеркнули в администрации.

В ведомстве отметили, что подобные сообщения расцениваются как попытка политической спекуляции в предвыборный период.

Детский сад № 140 продолжает работу в штатном режиме и будет функционировать далее. Жителей призвали ориентироваться только на официальные источники информации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344796/
просмотров: 356
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр города Ош остался недоволен состоянием детсада «Жомок»
Жители Бишкека назвали главные проблемы города: парки, транспорт и экология
Кабмин утвердил проект льготного кредита для развития дошкольного образования
Для строительства детских садов Кыргызстан хочет привлечь $6,2 миллиона от МАР
Бишкек и Москва договорились развивать «умную» инфраструктуру городов
В Бишкеке лифт отключили всему подъезду из-за долга соседей
В Бишкеке ужасные пробки: онлайн-сервисы фиксируют 9 баллов из 10
Участок отремонтированной улицы Толстого затопило из-за аварии на водопроводе
Мэрия Бишкека увеличит количество автобусов в связи с наплывом школьников
В Бишкеке начнется реконструкция моста на Жибек Жолу через реку Аламедин
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Бизнес
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
МПЦ и&nbsp;Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
24 сентября, среда
19:45
О возвращении территорий Украиной. В Кремле отреагировали на заявления Трампа О возвращении территорий Украиной. В Кремле отреагирова...
19:21
Постоянная экспозиция музея ИЗО имени Айтиева в Бишкеке закрывается на ремонт
19:06
В Китае создали аппарат для производства кирпичей из грунта Луны
18:40
В мэрии Бишкека опровергли слухи о сносе детского сада № 140
18:15
Если подтвердится —посажу в тюрьму. Глава ГКНБ отчитал руководство Минтранса