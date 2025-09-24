В мэрии Бишкека опровергли слухи о сносе детского сада № 140

В социальных сетях распространяется информация о том, что детский сад № 140 якобы собираются снести, а на его месте построить многоэтажный жилой дом. В пресс-службе мэрии Бишкека официально заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

«Решений о закрытии или сносе детского сада № 140, а также о строительстве многоэтажного дома на его территории не принималось», — подчеркнули в администрации.

В ведомстве отметили, что подобные сообщения расцениваются как попытка политической спекуляции в предвыборный период.

Детский сад № 140 продолжает работу в штатном режиме и будет функционировать далее. Жителей призвали ориентироваться только на официальные источники информации.