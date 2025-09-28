10:27
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

В части Бишкека 29 сентября отключат подачу питьевой воды

Фото пресс-службы мэрии

Жителей ряда улиц Бишкека ожидает временное отключение воды 29 сентября с 9.00 до 20.00. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В зону отключения попадают жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и другие объекты социальной сферы и промышленности.

Район отключения:

  • улица Анкара – ВБЧК, река Аламедин, линия железной дороги и улица Октябрьская.

Подача воды будет прекращена для проведения ремонтных работ по реконструкции водозабора «ХБО».

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344777/
просмотров: 103
Версия для печати
Материалы по теме
В части Бишкека 30 сентября отключат подачу питьевой воды
В Бишкеке и пригородах 25 сентября временно отключат воду
В части Бишкека отключат подачу воды 23 сентября
В части Бишкека 18 сентября отключат подачу питьевой воды
Внимание! 2 сентября в части Бишкека отключат воду
В части Бишкека 28 августа почти на сутки отключат питьевую воду
Центр Бишкека останется без питьевой воды
В части Бишкека 29 августа отключат воду
В центре Бишкека 26 августа не будет воды
В двух районах Бишкека 21 августа отключат питьевую воду
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Реконструкция развязки на&nbsp;улице Алма-Атинской парализовала движение в&nbsp;Бишкеке Реконструкция развязки на улице Алма-Атинской парализовала движение в Бишкеке
Бизнес
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
28 сентября, воскресенье
10:21
В части Бишкека 29 сентября отключат подачу питьевой воды В части Бишкека 29 сентября отключат подачу питьевой во...
10:00
В Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на 29 сентября — 1 октября
09:30
Температурные рекорды. Самым теплым 28 сентября в Бишкеке было в 2001 году
09:00
Неделя-24. Зимой вновь будут отключать свет, и Кыргызстан остался без парламента
08:32
Внимание! В Бишкеке изменена схема движения одиннадцати автобусов
27 сентября, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:31
OpenAI добавила в ChatGPT проактивного помощника: будет работать по ночам
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 сентября: без осадков