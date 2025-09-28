В части Бишкека 29 сентября отключат подачу питьевой воды

Жителей ряда улиц Бишкека ожидает временное отключение воды 29 сентября с 9.00 до 20.00. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В зону отключения попадают жилые дома, школы, детские сады, медицинские учреждения и другие объекты социальной сферы и промышленности.

Район отключения:

улица Анкара – ВБЧК, река Аламедин, линия железной дороги и улица Октябрьская.

Подача воды будет прекращена для проведения ремонтных работ по реконструкции водозабора «ХБО».

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.