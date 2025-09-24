В Кыргызстане пройдет большой научно-популярный форум «Начало пути». Об этом сообщили в Парке высоких технологий.

Отмечается, что мероприятие организовано совместно с Национальной академией наук КР и B.A.S.E³ Labs.

Форум включает в себя серию лекций от ученых-палеонтологов, биологов, археологов о происхождении и развитии человечества.

Цель встречи с учеными — сделать науку доступной, интересной и популярной для кыргызстанцев, а также предоставить доступ к последним открытиям и активизировать диалог ученых с индустрией и обществом.

По данным ПВТ, в форуме примет участие доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ, один из самых известных российских популяризаторов науки Александр Марков. Он автор книг «Эволюция человека» (в соавторстве с Еленой Наймарк), «Рождение сложности» и «Эволюция. Классические идеи в свете новых открытий».

«Его исследования касаются эволюционной биологии, сравнительной психологии и происхождения человека. В лекции будут рассмотрены путь становления человечества, ключевые этапы антропогенеза, развитие интеллекта и социальной организации», — говорится в сообщении.

Также на форуме выступит антрополог, популяризатор науки, научный журналист и лектор Ян Рыбак. Выпускник МГУ, автор множества статей по антропологии и эволюции человека. Активно выступает с лекциями в Политехническом музее, «Архэ» и других научно-просветительских центрах. Известен способностью просто и увлекательно рассказывать об антропологии, палеонтологии и находках, связанных с древними людьми. В лекции будут рассмотрены самые новые данные о неандертальцах, денисовцах и других видах рода Homo, а также их взаимодействие с современными людьми.

В мероприятии примет участие и Мария Медникова, российский археолог, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН. Специализируется на биоархеологии, изучает скелетные останки древних людей, антропологию культурных практик, историю телесности. Автор многочисленных научных публикаций и монографий, в том числе «Археология телесности».

Форум пройдет 1 ноября в Бишкеке в здании НАН КР.