МВД: Камеры помогли раскрыть более 3 тысяч преступлений и найти сотни людей

В Кыргызстане удалось раскрыть более 3 тысяч преступлений благодаря камерам видеонаблюдения. Об этом заявил заместитель начальника службы общественной безопасности МВД Алмаз Батырбаев.

«Сегодня на территории страны нет нераскрытых тяжких и резонансных преступлений, таких как разбой или изнасилование. С момента запуска системы выявлено и задержано более 3 тысяч разыскиваемых преступников, в том числе находившихся в международном розыске», — отметил он.

По всей республике установлено и подключено более 3 тысяч камер, из них около 1,5 тысячи с функцией распознавания лиц. Все камеры размещаются в местах массового скопления людей и фиксируют происходящее круглосуточно. Отмечается, что благодаря их работе удалось существенно снизить количество происшествий на улицах и в общественных местах.

Алмаз Батырбаев добавил, что с начала проекта удалось найти и вернуть к родственникам 234 человека.