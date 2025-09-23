17:33
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Общество

Со всего мира. В онлайн-школу «Тунгуч» набрали около 1,5 тысячи учащихся

В онлайн-школу «Тунгуч» набрали около 1,5 тысячи учащихся. Об этом 24.kg сообщил ее директор Муратбек Касымалиев.

Напомним, онлайн-школа нового поколения, созданная на основе современных цифровых технологий, заработала в пилотном режиме с 1 сентября.

В нее принимают учеников с 5-го по 11-й классы. Обучение ведется на двух языках — русском и кыргызском.

«Занятия проходят в дистанционном режиме. Поскольку мы принимаем детей из разных стран — есть зарегистрированные из России, Казахстана, Канады, Италии, Турции — то обеспечить синхронные занятия в одно время невозможно из-за разных часовых поясов. Потому мы и набираем детей с пятого класса, которые уже могут самостоятельно просмотреть презентацию, учебный материал, а затем выполнить задания, полученные от учителя, и пройти компьютерные тесты. Для них подготовлены электронные учебники, обновленные в соответствии с новыми государственными стандартами», — сказал Муратбек Касымалиев.

Читайте по теме
Онлайн-школа «Тунгуч» создана в Кыргызстане

Он отметил, что у учащихся есть возможность пересдать компьютерный тест. Знания проверяет компьютер, оценки автоматически вносятся в электронный журнал.

«Если ученик что-то не понял и у него остались вопросы по презентации, то он может задать вопрос учителю по чату. Тот ответит в индивидуальном порядке. Кроме того, в течение четверти учитель может организовать несколько онлайн-встреч со школьниками», — добавил Муратбек Касымалиев.

Запись в онлайн-школу продлится до конца сентября.

Родители могут ознакомиться со списком необходимых документов и дополнительной информацией на официальном сайте www.tunguch.kg.

Прием документов осуществляется по адресу: Бишкек, улица Токтогула, 68, а также в онлайн-режиме.

Основная цель онлайн-школы — обеспечить качественное образование для учащихся, которые не могут посещать обычные школы по причине географической удаленности, состояния здоровья или других обстоятельств, а также развивать новые подходы к обучению с применением цифровых технологий и использованием инновационных методик.

Пилот продлится до 2028 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344595/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
Минобразования с сентября запустит онлайн-школу «Тунгуч»
Нет воды и света. Некоторые школы и детсады в Бишкеке перейдут на онлайн
Более половины инвестиций в стартапы Кыргызстана пришлись на онлайн-образование
Смерть ученика в Кара-Суу. Главу районо уволили, директор и учителя отстранены
В бишкекской школе ученик ходил по карнизу третьего этажа. Комментарий педагога
Первую онлайн-школу «Тунгуч» в Кыргызстане запустят в сентябре 2025 года
Последствия селей, ремонт. В Кыргызстане около десяти школ занимаются онлайн
Онлайн-школу предлагает создать Минобразования
В Минобразования объяснили разницу между дистанционным и онлайн-образованием
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на&nbsp;решение Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Запрет работы в&nbsp;частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в&nbsp;госбольницах Запрет работы в частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в госбольницах
Бизнес
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
23 сентября, вторник
17:18
В ЕАЭС готовы к эксперименту по применению электронных транспортных накладных В ЕАЭС готовы к эксперименту по применению электронных...
17:04
Изнасилование падчерицы. Суд приговорил отчима к пожизненному заключению
17:01
В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
17:00
Со всего мира. В онлайн-школу «Тунгуч» набрали около 1,5 тысячи учащихся
16:50
ГКНБ расширяет круг субъектов, которых будут наказывать за применение пыток