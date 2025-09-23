Со всего мира. В онлайн-школу «Тунгуч» набрали около 1,5 тысячи учащихся

В онлайн-школу «Тунгуч» набрали около 1,5 тысячи учащихся. Об этом 24.kg сообщил ее директор Муратбек Касымалиев.

Напомним, онлайн-школа нового поколения, созданная на основе современных цифровых технологий, заработала в пилотном режиме с 1 сентября.

В нее принимают учеников с 5-го по 11-й классы. Обучение ведется на двух языках — русском и кыргызском.

«Занятия проходят в дистанционном режиме. Поскольку мы принимаем детей из разных стран — есть зарегистрированные из России, Казахстана, Канады, Италии, Турции — то обеспечить синхронные занятия в одно время невозможно из-за разных часовых поясов. Потому мы и набираем детей с пятого класса, которые уже могут самостоятельно просмотреть презентацию, учебный материал, а затем выполнить задания, полученные от учителя, и пройти компьютерные тесты. Для них подготовлены электронные учебники, обновленные в соответствии с новыми государственными стандартами», — сказал Муратбек Касымалиев.

Читайте по теме Онлайн-школа «Тунгуч» создана в Кыргызстане

Он отметил, что у учащихся есть возможность пересдать компьютерный тест. Знания проверяет компьютер, оценки автоматически вносятся в электронный журнал.

«Если ученик что-то не понял и у него остались вопросы по презентации, то он может задать вопрос учителю по чату. Тот ответит в индивидуальном порядке. Кроме того, в течение четверти учитель может организовать несколько онлайн-встреч со школьниками», — добавил Муратбек Касымалиев.

Запись в онлайн-школу продлится до конца сентября.

Родители могут ознакомиться со списком необходимых документов и дополнительной информацией на официальном сайте www.tunguch.kg.

Прием документов осуществляется по адресу: Бишкек, улица Токтогула, 68, а также в онлайн-режиме.

Основная цель онлайн-школы — обеспечить качественное образование для учащихся, которые не могут посещать обычные школы по причине географической удаленности, состояния здоровья или других обстоятельств, а также развивать новые подходы к обучению с применением цифровых технологий и использованием инновационных методик.

Пилот продлится до 2028 года.