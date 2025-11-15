Факты насилия не зафиксированы. Милиция о ситуации в школе на Иссык-Куле

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области прокомментировала 24.kg ситуацию в школе № 7 села Пристань-Пржевальск.
По ее данным, в ОВД Каракола поступило заявление о запугивании и травле среди учащихся. Оно зарегистрировано в журнале учета информации, начата доследственная проверка.
«Согласно содержанию заявления, некоторые старшеклассники школы № 7 якобы угрожали учащимся 9-х классов. В ходе разбирательства опрошены 10 учеников, указанных в заявлении как пострадавшие, в присутствии их законных представителей. Дети сообщили, что не подвергались физическому, материальному или моральному давлению», — сообщили в УВД.
Проведены допросы руководства школы, педагогов и социального педагога. Они подтвердили, что у отдельных учеников возникала тревога по отношению к старшеклассникам, однако фактов насилия не зафиксировали.
Заявитель М.Ц. уточнила: некоторые из ранее предоставленных сведений были неточными. Она подчеркнула, что не имеет претензий к действиям правоохранительных органов.
По результатам проверки материалы направили территориальному инспектору инспекции по работе с несовершеннолетними ОВД Каракола для принятия соответствующих мер.
В милиции отметили, что в школах региона регулярно проводят профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений среди учащихся.
УВД Иссык-Кульской области призывает родителей к сотрудничеству с правоохранительными органами и незамедлительно сообщать о любых подозрительных ситуациях для обеспечения безопасности детей.
Ранее член родительского комитета 9 «А» класса Мария Царева заявила, что ученики старших классов школы № 7 села Пристань-Пржевальск избивали младшеклассников и требовали с них деньги. Она обратилась к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой вмешаться и дать оценку происходящему.