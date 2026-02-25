Кабмин расширяет онлайн-школу «Тунгуч»: запускают олимпиадные и языковые курсы

Постановление кабмина о внесении изменений в пилотный проект «Онлайн-школа «Тунгуч»» вынесено на общественное обсуждение. Документ уточняет функции учреждения и расширяет его образовательные возможности в рамках цифровизации школьного обучения.

Согласно проекту, интернат Национальной школы-лицея инновационных технологий имени А.Молдокулова предоставляет онлайн-школе не все здание, а только помещения на пятом этаже.

Главное изменение касается функционала: онлайн-школе «Тунгуч» добавляются новые направления — углубленное онлайн-обучение для подготовки школьников к республиканским и международным олимпиадам, организация языковых курсов по государственному, официальному и иностранным языкам, а также возможность подключать к отдельным предметам учеников из других школ в случае нехватки педагогов.

В документе также уточняются правила работы: директор онлайн-школы будет назначаться по итогам конкурса, вводятся новые модели организации учебного процесса, включая тьюторскую и смешанную, а продолжительность уроков теперь может варьироваться в зависимости от возраста учеников и методики обучения. Онлайн-школа получает право создавать специальные группы и потоки для олимпиадной подготовки и языковых курсов.

Кроме того, корректируются положения о расписании, синхронных и асинхронных занятиях, а также обновляется штатная структура администрации и технического персонала — всего 22 единицы.