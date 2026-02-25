16:34
USD 87.45
EUR 103.05
RUB 1.14
Власть

Кабмин расширяет онлайн-школу «Тунгуч»: запускают олимпиадные и языковые курсы

Постановление кабмина о внесении изменений в пилотный проект «Онлайн-школа «Тунгуч»» вынесено на общественное обсуждение. Документ уточняет функции учреждения и расширяет его образовательные возможности в рамках цифровизации школьного обучения.

Согласно проекту, интернат Национальной школы-лицея инновационных технологий имени А.Молдокулова предоставляет онлайн-школе не все здание, а только помещения на пятом этаже.

Главное изменение касается функционала: онлайн-школе «Тунгуч» добавляются новые направления — углубленное онлайн-обучение для подготовки школьников к республиканским и международным олимпиадам, организация языковых курсов по государственному, официальному и иностранным языкам, а также возможность подключать к отдельным предметам учеников из других школ в случае нехватки педагогов.

В документе также уточняются правила работы: директор онлайн-школы будет назначаться по итогам конкурса, вводятся новые модели организации учебного процесса, включая тьюторскую и смешанную, а продолжительность уроков теперь может варьироваться в зависимости от возраста учеников и методики обучения. Онлайн-школа получает право создавать специальные группы и потоки для олимпиадной подготовки и языковых курсов.

Кроме того, корректируются положения о расписании, синхронных и асинхронных занятиях, а также обновляется штатная структура администрации и технического персонала — всего 22 единицы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363546/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Парламент одобрил кандидатуры двух новых членов кабмина
Коллективу Минводсельпрома представили и. о. главы ведомства Эрлиста Акунбекова
«Я человек системы». Интервью Данияра Амангельдиева
Бакыт Торобаев объяснил содержание скандального аудио. Он ни при чем
В Кыргызстане обновили правила отбора национальных и государственных проектов
В Кыргызстане вводят новый обязательный знак маркировки для скота
Кыргызстан обновил правила альтернативной службы и военных сборов
«Прекратите морально насиловать»: Дастан Бекешев призвал кабмин к уважению
На Иссык-Куле построят финансово-инвестиционную территорию «Тамчи»
Кабмин запретил поборы и ужесточил ответственность школ за отказ принимать детей
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Депутат: КР&nbsp;не&nbsp;надо было выходить из&nbsp;членства в&nbsp;Фонде по&nbsp;спасению Арала Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала
Бизнес
90&nbsp;дней &laquo;Яндекс Плюса&raquo; бесплатно для абонентов MEGA 90 дней «Яндекс Плюса» бесплатно для абонентов MEGA
Роботическая хирургия в&nbsp;Acıbadem: высокая точность и&nbsp;быстрое восстановление Роботическая хирургия в Acıbadem: высокая точность и быстрое восстановление
РАНХиГС и&nbsp;Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в&nbsp;Кыргызстане РАНХиГС и Central Asia Capital создают Высшую школу госуправления в Кыргызстане
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
25 февраля, среда
16:21
Депутат ЖК раскритиковал госаптеку в Тонском районе. Она в ужасном состоянии Депутат ЖК раскритиковал госаптеку в Тонском районе. Он...
16:17
Снижает соцразличия и формирует дисциплину. Чиновники о школьной форме
16:06
Дамирбек Давлянов назначен первым вице-мэром города Манаса
16:02
Кабмин расширяет онлайн-школу «Тунгуч»: запускают олимпиадные и языковые курсы
15:48
Сменились главы двух парламентских комитетов