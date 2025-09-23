Тема гендерного равноправия находится в центре внимания делегатов, прибывших в Нью-Йорк для участия в общеполитических дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По словам председателя Генассамблеи Анналены Бербок, нет ни одной страны в мире, где женщины были бы полностью равны мужчинам.

«И все еще слишком много мест, где даже разговор о правах женщин может стоить жизни», — сказала она.

Анналена Бербок привела тревожную статистику в области насилия и репродуктивных прав.

«Каждая третья женщина в мире подвергнется сексуальному насилию хотя бы раз в жизни, — отметила она. — Выполнение Пекинских обязательств также означает, что ни один политик-мужчина, судья или религиозный лидер не должен осмеливаться указывать нашим девушкам, что им делать со своим телом, потому что они люди, а не собственность. Это наше тело. Наш выбор».

Председатель Генассамблеи подчеркнула, что достижение экономического равенства может занять более века. «При нынешних темпах на это уйдет 123 года, — сказала она. — Ликвидация гендерного разрыва увеличила бы мировой ВВП на $7 триллионов».