15:59
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Общество

Каждая третья женщина в мире подвергнется сексуальному насилию — ООН

Тема гендерного равноправия находится в центре внимания делегатов, прибывших в Нью-Йорк для участия в общеполитических дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По словам председателя Генассамблеи Анналены Бербок, нет ни одной страны в мире, где женщины были бы полностью равны мужчинам.

«И все еще слишком много мест, где даже разговор о правах женщин может стоить жизни», — сказала она.

Анналена Бербок привела тревожную статистику в области насилия и репродуктивных прав.

«Каждая третья женщина в мире подвергнется сексуальному насилию хотя бы раз в жизни, — отметила она. — Выполнение Пекинских обязательств также означает, что ни один политик-мужчина, судья или религиозный лидер не должен осмеливаться указывать нашим девушкам, что им делать со своим телом, потому что они люди, а не собственность. Это наше тело. Наш выбор».

Председатель Генассамблеи подчеркнула, что достижение экономического равенства может занять более века. «При нынешних темпах на это уйдет 123 года, — сказала она. — Ликвидация гендерного разрыва увеличила бы мировой ВВП на $7 триллионов».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344560/
просмотров: 335
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали еще одного подозреваемого в избиении жены
Эдиль Байсалов рассказал, почему не было создано ведомство по защите прав женщин
Страх распада семьи. Почему пострадавшие от насилия не идут в милицию
Приговор обвиняемому в жестоком убийстве Айжан Алыкуловой оставлен в силе
В Кара-Балте мужчина избил девушку в магазине
Казахстанского дипломата приговорили к шести годам колонии за избиение супруги
Служба безопасности вмешалась. Отель Sheraton о нападении на трех девушек
Проблему насилия женщин и девочек с инвалидностью обсудили в Бишкеке
Минтруда займется профилактикой насилия в отношении женщин и девочек
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на&nbsp;решение Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Запрет работы в&nbsp;частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в&nbsp;госбольницах Запрет работы в частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в госбольницах
Бизнес
MEGA усилила связь 4G&nbsp;в&nbsp;десятках населенных пунктов по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA усилила связь 4G в десятках населенных пунктов по всему Кыргызстану
200 сомов в&nbsp;подарок и&nbsp;кешбэк до&nbsp;50&nbsp;процентов: откройте детскую карту MJunior 200 сомов в подарок и кешбэк до 50 процентов: откройте детскую карту MJunior
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
23 сентября, вторник
15:57
Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных махинациях Чиновников и депутатов села Байтик обвиняют в земельных...
15:43
Япония передала медикам и школам Таласской области оборудование на $263 тысячи
15:20
Кыргызстанец смог вернуть деньги за непринятые билеты с помощью омбудсмена
15:15
Депутаты отклонили законопроект о запрете использования LED-ламп в фарах авто
15:03
Каждая третья женщина в мире подвергнется сексуальному насилию — ООН