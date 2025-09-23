С 27 сентября по 5 октября посольство Японии в Кыргызстане совместно с Японским фондом организует Фестиваль японского кино — 2025 в рамках ежегодного осеннего мероприятия знакомства с японской культурой JAPAN MONTH.

В этом году, помимо двухдневных показов в кинозале Кыргызского национального исторического музея, фестиваль также будет включать предварительные показы в трех университетах Бишкека.

В рамках фестиваля будут показаны восемь новейших японских фильмов на языке оригинала с субтитрами на русском языке. Вход на все показы будет свободным.

Расписание предварительных показов в университетах:

— КГУ имени Ишеналы Арабаева

27 сентября в 10.00

«Иванэ: Меч Безмятежность»;

— БГУ имени Кусеина Карасаева

30 сентября в 11.00

«Апрельский сон длиною в три года»;

— КНУ имени Жусупа Баласагына

2 октября в 12.00

«Актерское воровство».

Фото посольства Японии. Фестиваль

Расписание показов в кинозале Национального исторического музея:

4 октября

11.15-13.25 «Актерское воровство»;

13.50-15.50 «Иванэ: Меч Безмятежность»;

16.00-17.30 «Апрельский сон длиною в три года»;

17.40-19.30 «Отмывание квартир».

5 октября

11.00-13.00 «Чудеса рядом»;

13.10-14.55 «Кукольная анимация Такэми Ясиро»;

15.05-16.50 «Первая любовь. Дорогой, кошка пропала»;

17.00-19.00 «Маленькая ночная серенада».

Церемония открытия фестиваля состоится 4 октября в 11.00 с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызстане Года Хидэки и представителя Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.