С 27 сентября по 5 октября посольство Японии в Кыргызстане совместно с Японским фондом организует Фестиваль японского кино — 2025 в рамках ежегодного осеннего мероприятия знакомства с японской культурой JAPAN MONTH.
В этом году, помимо двухдневных показов в кинозале Кыргызского национального исторического музея, фестиваль также будет включать предварительные показы в трех университетах Бишкека.
В рамках фестиваля будут показаны восемь новейших японских фильмов на языке оригинала с субтитрами на русском языке. Вход на все показы будет свободным.
Расписание предварительных показов в университетах:
— КГУ имени Ишеналы Арабаева
27 сентября в 10.00
«Иванэ: Меч Безмятежность»;
— БГУ имени Кусеина Карасаева
30 сентября в 11.00
«Апрельский сон длиною в три года»;
— КНУ имени Жусупа Баласагына
2 октября в 12.00
«Актерское воровство».
Расписание показов в кинозале Национального исторического музея:
4 октября
11.15-13.25 «Актерское воровство»;
13.50-15.50 «Иванэ: Меч Безмятежность»;
16.00-17.30 «Апрельский сон длиною в три года»;
17.40-19.30 «Отмывание квартир».
5 октября
11.00-13.00 «Чудеса рядом»;
13.10-14.55 «Кукольная анимация Такэми Ясиро»;
15.05-16.50 «Первая любовь. Дорогой, кошка пропала»;
17.00-19.00 «Маленькая ночная серенада».
Церемония открытия фестиваля состоится 4 октября в 11.00 с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Кыргызстане Года Хидэки и представителя Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР.