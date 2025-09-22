В южных микрорайонах Бишкека хотят построить современный рынок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По ее данным, муниципалитет объявляет открытый конкурс по отбору частного партнера в рамках проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) «Проектирование и строительство современного рынка CITY Market» в 9-м микрорайоне.
Цели проекта:
- создание современного мини-рынка для оптово-розничной торговли;
- обеспечение жителей района качественными продуктами и услугами;
- формирование комфортной и экологичной городской среды;
- обустройство общественного пространства для отдыха и досуга.
К участию приглашают всех заинтересованных лиц и организации, соответствующие требованиям квалификационного отбора. Ознакомиться с запросом на квалификацию можно здесь.