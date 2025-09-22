В южных микрорайонах Бишкека хотят построить современный рынок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, муниципалитет объявляет открытый конкурс по отбору частного партнера в рамках проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) «Проектирование и строительство современного рынка CITY Market» в 9-м микрорайоне.

Цели проекта:

создание современного мини-рынка для оптово-розничной торговли;

обеспечение жителей района качественными продуктами и услугами;

формирование комфортной и экологичной городской среды;

обустройство общественного пространства для отдыха и досуга.

К участию приглашают всех заинтересованных лиц и организации, соответствующие требованиям квалификационного отбора. Ознакомиться с запросом на квалификацию можно здесь.