В южных микрорайонах Бишкека хотят построить современный рынок

В южных микрорайонах Бишкека хотят построить современный рынок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, муниципалитет объявляет открытый конкурс по отбору частного партнера в рамках проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) «Проектирование и строительство современного рынка CITY Market» в 9-м микрорайоне.

Цели проекта:

  • создание современного мини-рынка для оптово-розничной торговли;
  • обеспечение жителей района качественными продуктами и услугами;
  • формирование комфортной и экологичной городской среды;
  • обустройство общественного пространства для отдыха и досуга.

К участию приглашают всех заинтересованных лиц и организации, соответствующие требованиям квалификационного отбора. Ознакомиться с запросом на квалификацию можно здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344452/
