Знаменитый рынок «Тешик-Таш» в Оше тоже перенесут за город

Знаменитый старый рынок «Тешик-Таш» в городе Ош тоже перенесут за город. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета южной столицы.

Мэр Женишбек Токторбаев в рамках утреннего рейда осмотрел работы по расширению проезда с рынка «Тешик-Таш» на улицу Курманжан Датки и дал поручения по переносу плодоовощного рынка на новый муниципальный базар.