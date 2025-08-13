Знаменитый рынок «Тешик-Таш» в Оше тоже перенесут за город

Знаменитый старый рынок «Тешик-Таш» в городе Ош тоже перенесут за город. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета южной столицы.
Мэр Женишбек Токторбаев в рамках утреннего рейда осмотрел работы по расширению проезда с рынка «Тешик-Таш» на улицу Курманжан Датки и дал поручения по переносу плодоовощного рынка на новый муниципальный базар.
один из самых старых колоритных проходов на базар, сохранившийся еще с глубокой старины. В те далекие времена это был самый обычный спуск с жилых кварталов, проложенный среди каменистой почвы на обрывах. Возможно, отсюда название этого старого прохода «Тешик-Таш», что буквально означает «продырявленный камень». По этой тропе жители спускались на базар, не пересекая реку.