09:04
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Экономика

В ЕАЭС будет действовать единая концепция развития лекарственного рынка

В ЕАЭС будет действовать единая концепция развития лекарственного рынка. Документ утвердили главы правительств стран, входящих в Евразийский экономический союз.

Как отмечает Евразийская экономическая комиссия, он необходим для гармонизации национальных законодательств и создания общих институтов контроля качества препаратов. С 2026 года все лекарства, выпускаемые в странах ЕАЭС, должны быть зарегистрированы по единым правилам.

Концепция также предусматривает работу над формированием базы стандартных образцов препаратов. Кроме того, планируется составить единый реестр уполномоченных лабораторий в каждом государстве объединения.

Единый доступ на рынок ЕАЭС уже есть у производителей биологически активных добавок.

«Как показала практика, необходима очень слаженная работа надзорных органов. Иначе претензии, которые покупатели высказывают к продукции в одной из стран союза, могут никогда не стать известны регулятору в государстве, выдававшем разрешение на доступ к единому рынку», — сказала исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций России Лилия Титова.

Единый рынок лекарственных препаратов в ЕАЭС начал формироваться в 2019 году. На начало 2024 года регистрацию по общим правилам прошли более 4 тысяч препаратов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340096/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Где в Кыргызстане больше всего рынков и сколько они вмещают торговцев
Саммит ЕМПС: какие документы подписали главы правительств ЕАЭС
Премьер Казахстана озвучил, что мешает свободному движению товаров в ЕАЭС
Адылбек Касымалиев: ЕАЭС стал значимым центром экономического развития
«Салам, аскер!» — Михаил Мишустин поприветствовал почетный караул в Чолпон-Ате
Михаил Мишустин прибыл в Чолпон-Ату для участия в заседании Евразийского совета
Премьер-министр Армении не приедет в Кыргызстан на заседание ЕМПС
Знаменитый рынок «Тешик-Таш» в Оше тоже перенесут за город
Мэр Бишкека потребовал убрать плату за въезд на рынок «Кудайберген»
В ЕАЭС появится общий биржевой рынок
Популярные новости
Новый запрет от&nbsp;ГНС. Кого коснется Новый запрет от ГНС. Кого коснется
Россия готова наладить производство автомобилей в&nbsp;Кыргызстане Россия готова наладить производство автомобилей в Кыргызстане
Сколько и&nbsp;чего можно? Таможня меняет нормы ввоза товаров в&nbsp;Кыргызстан без пошлин Сколько и чего можно? Таможня меняет нормы ввоза товаров в Кыргызстан без пошлин
Росатом доставил в&nbsp;Кыргызстан первые компоненты для ветряной электростанции Росатом доставил в Кыргызстан первые компоненты для ветряной электростанции
Бизнес
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; банковские услуги в&nbsp;смартфоне для всех мобильных операторов «Мой О!» — банковские услуги в смартфоне для всех мобильных операторов
TED Talk&nbsp;3: Ценность недвижимости больше не&nbsp;сводится к&nbsp;формуле длина &times; ширина TED Talk 3: Ценность недвижимости больше не сводится к формуле длина × ширина
Развитие племенного скотоводства под 3&nbsp;процента от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Развитие племенного скотоводства под 3 процента от «Элдик Банка»
Бесплатные бонусы для связи и&nbsp;развлечений ждут вас в&nbsp;Бонускане Beeline Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline
19 августа, вторник
08:59
Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо...
08:46
Встреча Трампа и Зеленского: как может измениться ситуация вокруг Украины
08:28
Общие программы бакалавриата будут реализовывать КРСУ и Сеченовский университет
08:09
В ЕАЭС будет действовать единая концепция развития лекарственного рынка
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 августа, понедельник
23:37
Нейросеть Claude перестанет отвечать на вопросы оскорбляющих ее пользователей
22:55
ХАМАС согласился на новое предложение о прекращении огня в Газе — AFP
22:38
В Таджикистане предложили ввести наказание за посещение гадалок и колдунов
22:10
Короткие видео в соцсетях негативно влияют на мозг — исследование
22:00
Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны