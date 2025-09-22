В Кыргызстане теперь можно строить 40-этажные дома

В стране есть все условия для строительства высотных зданий до 40 этажей. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдан Орунтаев в интервью агентству «Кабар».

По его словам, сейчас в Кыргызстане уже эксплуатируются 27-этажные дома, строятся здания до 35 этажей. Следующим шагом станет возведение объектов в 40 этажей.

Министр отметил, что главное требование к застройщикам — финансовая самостоятельность и обеспечение сейсмической безопасности. «Кыргызстан находится в зоне до 8 баллов, поэтому каждый проект проходит тщательную проверку с применением новых технологий», — сказал он.

Нурдан Орунтаев подчеркнул, что республика не должна отставать. В пример он привел китайский город Урумчи, где при схожих условиях уже строят 60–70-этажные здания.

Также министр добавил, что число инвесторов растет и для них нет препятствий: одинаковые условия действуют как для местных, так и для иностранных застройщиков.