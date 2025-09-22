14:55
Общество

В Бишкеке и пригородах 25 сентября временно отключат воду

Фото пресс-службы мэрии

В Бишкеке и пригородных жилмассивах временно приостановят подачу питьевой воды 25 сентября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 09.00 до 17.00 вода не будет подаваться в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие социальные и промышленные объекты.

Отключение коснется района, ограниченного улицами:

  • Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельская, рекой Ала-Арчой, проспектом Жибек Жолу, улицами Гвардии, БЧК и Саадаева.

Также без воды останутся жители жилмассивов:

  •  «Красный Строитель», «Ак-Тилек», «Колмо», «Алтын Бешик», «Салам Алик» и села Маевка.

Причина отключения — ремонтные работы на водозаборе «Северный» и на городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за неудобства и рекомендует жителям заранее запастись водой.
