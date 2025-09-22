В Бишкеке уровень артезианской воды с каждым годом опускается все ниже, нужно экономить. Об этом заявил на постоянной комиссии горкенеша по вопросам совершенствования вновь присоединенных территорий к городу Бишкеку вице-мэр Рамиз Алиев.

Отметим, что на заседании подняли вопрос реконструкции нынешних и строительства новых очистных сооружений в столице.

По словам Рамиза Алиева, в сутки для очистки поступает 240 тысяч кубометров сточных вод.

«Нынешние очистные сооружения работают на максимальной мощности. Начался проект по реконструкции очистных сооружений с вьетнамской компанией, стоимость контракта составляет $56 миллионов. После модернизации на выходе будем получать абсолютно чистую воду», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что в планах постройка двух очистных сооружений — на востоке и западе столицы. В восточной зоне землю определили — на улице Алма-Атинской, не доезжая объездной.

«Прорабатываем вопрос финансирования, если бюджет выдержит, однозначно за счет бюджетных средств будет», — заметил он.

Один из депутатов предложил использовать очищенную воду для полива и автомоек, чтобы экономить питьевую воду.

«По завершении реконструкции очистных сооружений будет идеальная вода для полива. Вьетнамцы предлагают параллельно и другие проекты, в том числе по выращиванию рыбы, в сельском хозяйстве и другое. Если воду гнать обратно в город, это очень дорогое удовольствие. Легче решить вопрос канализации внутренних сетей. В будущем согласен — воду нужно экономить. Из года в год мы все больше потребляем. К сожалению, уровень воды с каждым годом опускается все ниже, мы должны экономить. В связи с чем и предлагали депутатам поднять нормы потребления воды. Если у человека есть водомер — нет проблем, а если водомера нет, то только по норме потребления», — ответил Рамиз Алиев.