В Бишкеке 23 сентября дожди с грозами. Температура воздуха днем ожидается +21 градус.
Отключение света, газа, воды
- 19-24 сентября — район, ограниченный улицей Фучика, БЧК, рекой Ала-Арчой, улицами Московской, Кулиева, Боконбаева, проспектом Дэн Сяопина, улицей Джамгерчинова, железной дорогой, улицами Садыгалиева, Алыкулова, Лумумбы, Профсоюзной;
23-24 сентября — микрорайон «Джал-29», улицы Тыналиева, Масалиева, Жайыла Баатыра, Репина, Садырбаева, Валдайская.
9.00-16.00 — район отключения ограничен:
- линией железной дороги — улицей Фрунзе — рекой Аламедин — улицей Панфилова;
- линией железной дороги — улицами Матросова — Горького — переулком Гвардейским — улицами Бектенова — Скрябина — Мавлянова — 7 Апреля.
Памятные даты
День государственного языка Кыргызской Республики
Государственный язык Кыргызстана — кыргызский. Дата отмечается в стране ежегодно 23 сентября в честь принятия в этот день в 1989-м Верховным Советом Киргизской ССР Закона «О государственном языке Киргизской ССР».
Носителями языка также являются этнические кыргызы, проживающие в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Китае, России и некоторых других странах.
Международный день жестовых языков
День призван обратить внимание на их значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей.
Инициатором выступила Всемирная федерация глухих. По данным этой организации, в мире проживает свыше 70 миллионов глухих людей, для которых жестовый язык является основной формой общения с внешним миром.
Существуют около 300 жестовых языков, а также международный язык жестов. Мировое сообщество признает жестовые языки полноправными естественными языками.
День рождения жевательной резинки
23 сентября 1848 года американец Джон Кертис у себя дома произвел первую жевательную резинку.
Новую жизнь жвачка (уже на основе каучука, а не сосновой смолы) получила в 1869-м благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок началу серийного производства жевательной резинки.
В СССР импортная жевательная резинка являлась предметом культа среди детей и подростков, так как внутри страны она долгое время не производилась, а позже появившиеся советские аналоги уступали импортным по возможности их надувания и красочному оформлению упаковки.
Выход первой версии операционной системы Android
23 сентября 2008 года официально вышли первая версия операционной системы, а также первый полноценный пакет разработчика SDK 1.0, Release 1. С момента выхода первой версии платформы произошло несколько обновлений системы, касающихся исправления обнаруженных ошибок и добавления новой функциональности в систему.
Android — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков и других устройств.
В 86 процентах смартфонов, проданных во втором квартале 2014-го, установлена операционная система Android.
Люди, которые меняли мир
Родился Герой Советского Союза Калийнур Усенбеков
В 1921 году в селе Ой-Булак Тюпского района родился участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Калийнур Усенбеков.
Войну закончил в Берлине. После продолжал службу в рядах Вооруженных сил СССР.
В 1951-м окончил Военно-юридическую академию Советской армии. Был военным следователем, затем заместителем и первым заместителем прокурора Киргизской ССР.
В 1961-1968 годах работал в системе Министерства внутренних дел. В 1968-1987 годах работал председателем ЦК ДОСААФ Киргизской ССР.
Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, в 1989-м избран депутатом Верховного Совета СССР.
Умер 9 декабря 2003 года.
Родился поэт Туменбай Байзаков
Родился в 1923 году в селе Бокей Сузакского района Ошской области.
Принимал участие в Великой Отечественной войне. После ранения работал учителем, директором в школах Сузакского района, редактором райгазеты.
Работал в системе печати Госкомиздата республики, главным редактором в издательстве «Кыргызстан».
Поэтические произведения Туменбая Байзакова публикуются с 1946-го. Первый поэтический сборник «Перизат» вышел в свет в 1958 году. На русском языке вышли три сборника поэта: «Наедине с мечтой», «Зеленая карусель», «Осень и любовь».
За книгу «Наедине с мечтой» удостоен литературной премии СП СССР имени Александра Фадеева и награжден золотой медалью.
Свои произведения посвятил родине, красоте родного края, дружбе народов.
Знаменитые строки «Кыргыз жери», положенные на музыку, стали неофициальным гимном Кыргызстана.
Обширна и проникновенна также любовная лирика Туменбая Байзакова.
Широко известна его переводческая деятельность. Много сил и труда отдал сбору, изучению и изданию поэтического наследия акына-импровизатора Барпы Алыкулова.
Умер в 1992-м.