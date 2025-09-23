В Бишкеке 23 сентября дожди с грозами. Температура воздуха днем ожидается +21 градус.

Отключение света, газа, воды

19-24 сентября — район, ограниченный улицей Фучика, БЧК, рекой Ала-Арчой, улицами Московской, Кулиева, Боконбаева, проспектом Дэн Сяопина, улицей Джамгерчинова, железной дорогой, улицами Садыгалиева, Алыкулова, Лумумбы, Профсоюзной;

23-24 сентября — микрорайон «Джал-29», улицы Тыналиева, Масалиева, Жайыла Баатыра, Репина, Садырбаева, Валдайская.

9.00-16.00 — район отключения ограничен:

линией железной дороги — улицей Фрунзе — рекой Аламедин — улицей Панфилова;

линией железной дороги — улицами Матросова — Горького — переулком Гвардейским — улицами Бектенова — Скрябина — Мавлянова — 7 Апреля.

Памятные даты

День государственного языка Кыргызской Республики

Государственный язык Кыргызстана — кыргызский. Дата отмечается в стране ежегодно 23 сентября в честь принятия в этот день в 1989-м Верховным Советом Киргизской ССР Закона «О государственном языке Киргизской ССР».

Носителями языка также являются этнические кыргызы, проживающие в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, Китае, России и некоторых других странах.

Международный день жестовых языков

День призван обратить внимание на их значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей.

Инициатором выступила Всемирная федерация глухих. По данным этой организации, в мире проживает свыше 70 миллионов глухих людей, для которых жестовый язык является основной формой общения с внешним миром.

Существуют около 300 жестовых языков, а также международный язык жестов. Мировое сообщество признает жестовые языки полноправными естественными языками.

День рождения жевательной резинки

23 сентября 1848 года американец Джон Кертис у себя дома произвел первую жевательную резинку.

Новую жизнь жвачка (уже на основе каучука, а не сосновой смолы) получила в 1869-м благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок началу серийного производства жевательной резинки.

В СССР импортная жевательная резинка являлась предметом культа среди детей и подростков, так как внутри страны она долгое время не производилась, а позже появившиеся советские аналоги уступали импортным по возможности их надувания и красочному оформлению упаковки.

Выход первой версии операционной системы Android

23 сентября 2008 года официально вышли первая версия операционной системы, а также первый полноценный пакет разработчика SDK 1.0, Release 1. С момента выхода первой версии платформы произошло несколько обновлений системы, касающихся исправления обнаруженных ошибок и добавления новой функциональности в систему.

Android — операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков и других устройств.

В 86 процентах смартфонов, проданных во втором квартале 2014-го, установлена операционная система Android.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Калийнур Усенбеков

В 1921 году в селе Ой-Булак Тюпского района родился участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Калийнур Усенбеков.

Войну закончил в Берлине. После продолжал службу в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1951-м окончил Военно-юридическую академию Советской армии. Был военным следователем, затем заместителем и первым заместителем прокурора Киргизской ССР.

В 1961-1968 годах работал в системе Министерства внутренних дел. В 1968-1987 годах работал председателем ЦК ДОСААФ Киргизской ССР.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР трех созывов, в 1989-м избран депутатом Верховного Совета СССР.

Умер 9 декабря 2003 года.

Родился поэт Туменбай Байзаков

Фото из интернета. Туменбай Байзаков

Родился в 1923 году в селе Бокей Сузакского района Ошской области.

Принимал участие в Великой Отечественной войне. После ранения работал учителем, директором в школах Сузакского района, редактором райгазеты.

Работал в системе печати Госкомиздата республики, главным редактором в издательстве «Кыргызстан».

Поэтические произведения Туменбая Байзакова публикуются с 1946-го. Первый поэтический сборник «Перизат» вышел в свет в 1958 году. На русском языке вышли три сборника поэта: «Наедине с мечтой», «Зеленая карусель», «Осень и любовь».

За книгу «Наедине с мечтой» удостоен литературной премии СП СССР имени Александра Фадеева и награжден золотой медалью.

Свои произведения посвятил родине, красоте родного края, дружбе народов.

Знаменитые строки «Кыргыз жери», положенные на музыку, стали неофициальным гимном Кыргызстана.

Обширна и проникновенна также любовная лирика Туменбая Байзакова.

Широко известна его переводческая деятельность. Много сил и труда отдал сбору, изучению и изданию поэтического наследия акына-импровизатора Барпы Алыкулова.

Умер в 1992-м.

