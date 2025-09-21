Стенд о национальном кинематографе КР открыли на Пусанском кинофестивале

Стенд, посвященный национальному кинематографу Кыргызстана, открылся на Пусанском международном кинофестивале. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, на стенде представлена информация об истории кыргызского кино, его современных достижениях и будущих направлениях развития. Участие в кинофоруме открывает возможности для сотрудничества с зарубежными кинематографистами.

Фото Минкультуры

«Выход кыргызского кино на мировую арену считается важным шагом в продвижении культурного наследия и распространении национального творчества», — говорится в сообщении.

Напомним, на Пусанском международном кинофестивале представлен фильм покойного режиссера Эмиля Атагелдиева и режиссера-продюсера Эрке Джумакматовой «Курак».

Картина вошла в конкурсную программу «Азиатское видение» (Asian Vision), где будет бороться за главный приз в номинации «Лучший азиатский фильм».