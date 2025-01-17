Природный парк «Чон-Алай» появится на юге Кыргызстана

Проект постановления кабинета министров «Об образовании государственного природного парка «Чон-Алай» в Ошской области» вынесли на общественное обсуждение.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, делается это для сохранения уникальных природных комплексов и биологического разнообразия, охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира Памиро-Алая, а также расширения сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) республики.

Площадь планируемого парка «Чон-Алай» составит почти 67 тысяч гектаров.

«Территория планируемого парка соответствует требованиям для подобных ООПТ. Три участка на южном макросклоне Алайского хребта и два на северном склоне западной части Заалайского хребта, включая фрагмент долины реки Кызыл-Суу-Западная, — это территория, где еще сохранились популяции эндемичных видов флоры и фауны. Еще в 2004 году там планировалось создать трансграничную природную территорию — Памиро-Алайский государственный природный парк», — говорится в справке-обосновании.

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В Минприроды считают, что создание ГПП «Чон-Алай» будет способствовать сохранению видов/подвидов животных и растений, занесенных в Красную книгу КР и Международного союза охраны природы. В том числе это снежный барс, медведь бурый, выдра среднеазиатская, рысь туркестанская, беркут, бородач, гриф черный, кумай, щитомордник алайский, сомик туркестанский, желтушка Христофа, парнасец Романова, алайя уклоняющаяся, прострел Костычева.

Принятие проекта постановления требует дополнительного финансирования из республиканского бюджета на содержание штатных единиц и обеспечение функционирования нового парка. Сумма не уточняется.