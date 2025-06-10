Уточнен порядок передачи в аренду участков в особо охраняемых природных зонах

Кабинет министров внес изменения в постановление правительства от 9 октября 2019 года № 535, касающееся порядка предоставления в пользование земельных участков, находящихся в государственной собственности. Новая редакция документа принята 5 июня 2025-го.

Согласно постановлению, в Положение о порядке предоставления земельных участков добавлены нормы, касающиеся рекреационных объектов лечебно-оздоровительного назначения, расположенных на территориях особо охраняемых природных зон.

Теперь в пункте 2 документа после слов «за исключением пастбищ» добавлена формулировка:

«а также земельные участки, отнесенные к категории особо охраняемых природных территорий с ограничениями, установленными Земельным кодексом и Законом «Об особо охраняемых природных территориях», используемые в лечебно-оздоровительных целях».

Изменения направлены на оптимизацию процедуры аренды участков, в том числе в рамках устойчивого развития эколого-экономической системы озера Иссык-Куль.

Документ вступает в силу 20 июня этого года.