Вновь избранный президент США продолжает озвучивать свои кадровые назначения. Дональд Трамп выдвинул Тулси Габбард на пост главы Национальной разведки США. Она находится в списке украинского сайта «Миротворец» «за продвижение российской пропаганды».

Тулси Габбард — офицер, ветеран войны в Ираке, также работала на Fox News. Ранее представляла Демократическую партию, но покинула ее ряды и поддержала Дональда Трампа на выборах.

«Я знаю, что Тулси привнесет в наше разведывательное сообщество бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир с позиции силы», — цитирует нового главу государства его команда.

Агентство Associated Press отметило, что Тулси Габбард не работала непосредственно в разведывательном сообществе, за исключением профильных комитетов Палаты представителей — по внутренней безопасности и по вооруженным силам.

Журналисты напомнили, что бывшая конгрессвумен выступает против американской поддержки Украины и встречалась с президентом Сирии Башаром Асадом.