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Власть

В списке «Миротворца». Тулси Габбард предложена на пост главы Нацразведки США

Вновь избранный президент США продолжает озвучивать свои кадровые назначения. Дональд Трамп выдвинул Тулси Габбард на пост главы Национальной разведки США. Она находится в списке украинского сайта «Миротворец» «за продвижение российской пропаганды».

Тулси Габбард — офицер, ветеран войны в Ираке, также работала на Fox News. Ранее представляла Демократическую партию, но покинула ее ряды и поддержала Дональда Трампа на выборах.

«Я знаю, что Тулси привнесет в наше разведывательное сообщество бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир с позиции силы», — цитирует нового главу государства его команда.

Агентство Associated Press отметило, что Тулси Габбард не работала непосредственно в разведывательном сообществе, за исключением профильных комитетов Палаты представителей — по внутренней безопасности и по вооруженным силам.

Журналисты напомнили, что бывшая конгрессвумен выступает против американской поддержки Украины и встречалась с президентом Сирии Башаром Асадом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/311063/
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