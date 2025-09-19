19:20
Мэрия Бишкека оштрафовала компанию за вырубку деревьев на улице Океева

За вырубку деревьев на улице Океева оштрафовали компанию ОсОО «АКБ Голд Строй», которая вела на участке работы по прокладке ирригационной сети. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В муниципалитете отметили, что компания работала по заказу Ленинской районной администрации.

«В отношении компании составлен протокол по части 2 статьи 179 Кодекса КР «О правонарушениях» на 17 тысяч сомов. Далее работу должно продолжить МП «Бишкекзеленстрой», которое по этому факту обязано составить акт», — отметили в муниципалитете.

Напомним, жители близлежащих домов сообщили 24.kg, что на улице вырубают здоровые деревья. «Здоровые зеленые деревья опять пилят, что происходит с головами в мэрии? Деньги совсем глаза пеленой застелили?» — возмутился один из очевидцев.
