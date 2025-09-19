12:36
Общество

Госбольницы в Кыргызстане смогут зарабатывать за счет услуг по пересадке волос

Государственные больницы в Кыргызстане смогут зарабатывать за счет услуг по пересадке волос. Об этом сегодня на брифинге сообщил завотделом планирования и финансирования Минздрава Эламан Чаргынбаев.

По его словам, Министерство здравоохранения разрабатывает механизм по внедрению платных услуг сверх Программы государственных гарантий.

«Планируем дать возможность организациям здравоохранения зарабатывать и за счет этого улучшать материально-техническое оснащение, а также повышать зарплату сотрудникам. Один из вариантов — пересадка волос. Другие возможные платные услуги пока назвать не могу — мы только в процессе разработки», — сказал Эламан Чаргынбаев.

Минздрав планирует дать финансовую автономию государственным больницам

Ранее глава Минздрава Эркин Чечейбаев говорил, что в настоящее время в государственных больницах оказывают платные услуги согласно прейскуранту, одобренному Антимонопольной службой.

«Доходы направляют на оборудование, реагенты, расходные материалы. По итогам 2024 года собрано 1 миллиард 106 миллионов сомов. Этих денег ни на что не хватает. За десять лет эти цены не поднимались. Антимонопольная служба не следит за частными клиниками, а за государственными следит. Говорит, что устанавливать стоимость можно только согласно расходам. Сейчас есть анализы по 100-150 сомов. На что этого хватит?» — посетовал он.
