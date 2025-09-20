14:12
Общество

В части Бишкека отключат подачу воды 23 сентября

Фото пресс-службы мэрии

23 сентября с 9.00 до 16.00 отключат подачу воды в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Район отключения ограничен:

  • линией железной дороги — улицей Фрунзе — рекой Аламедин — улицей Панфилова;
  • линией железной дороги — улицами Матросова — Горького — переулком Гвардейским — улицами Бектенова — Скрябина — Мавлянова — 7 Апреля.

Отключение связано с ремонтными работами на водозаборе «Кок-Жар» и городских водопроводных сетях.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой.
