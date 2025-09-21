Неделя-24. Торговцам на рынках вернули патенты, а Джалал-Абад стал Манасом

В Кыргызстане утвердили новые нормы налогового законодательства для торговой деятельности. Так, установили базовые суммы патентов на торговлю и налоговые ставки для особого режима:

Патентная система. Предприниматели, работающие на рынках, мини-рынках и в стационарных помещениях площадью до 30 квадратных метров, могут использовать патент. Торговые центры и субъекты в зоне особого режима — нет. Ставка патента теперь фиксирована и зависит от площади торгового места или планируемой выручки. Утверждены налоговые ставки и реестр рынков, где действует особый режим. В список вошли 17 рынков.

Садыр Жапаров подписал

закон о переименовании Джалал-Абада в город Манас

.

Целью документа является укрепление национальной идеологии. Закон вступит в силу 27 сентября, совершенно случайно совпадая с днем рождения главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Кстати, последний

признал

, что идея переименовать город принадлежит ему.

Выявлены масштабные нарушения, связанные с деятельностью многоотраслевого холдинга «Аю», принадлежащего Шаршенбеку Абдыкеримову. По данным ГКНБ, долгое время компания уклонялась от уплаты налогов, социальных и других обязательных платежей. Чтобы придать экономической деятельности видимость законности, часть имущества регистрировали на аффилированных лиц, а в госорганы подавались поддельные финансовые отчеты. В результате следственно-оперативных мероприятий объекты, принадлежащие Шаршенбеку Абдыкеримову, переданы в госсобственность. Среди них — крупные торгово-развлекательные центры, промышленные базы и коммерческие объекты общей стоимостью более 10 миллиардов сомов. В ГКНБ подчеркнули, что расследование продолжается.

Казахстанского олигарха Алмаза Зарипова задержали в Бишкеке за хищение $2,5 миллиона. По данным ГКНБ, уголовное дело возбудили на основании заявления гражданина Кыргызстана. Он сообщил, что бизнесмен присвоил принадлежащие ему деньги. Алмаз Зарипов получил их под обещание поставок зерна из РК и его реализации в КР. Однако обязательства не выполнены. Факт хищения подтвердился, после чего Алмаза Зарипова задержали в Бишкеке. Ему предъявили обвинение в присвоении и растрате денежных средств в особо крупном размере. По данным ГКНБ, бизнесмен признал вину и начал возмещать ущерб.

Мэрия Бишкека рассматривает новые участки для организации выделенных полос движения общественного транспорта. Как утверждают городские власти, инициатива направлена на сокращение времени в пути, повышение скорости движения автобусов и улучшение качества обслуживания пассажиров. Речь о следующих улицах:

улица Ю.Абдрахманова (продолжение улицы Байтика Баатыра) — от улицы А.Токомбаева до улицы Жумабека;

проспект Жибек Жолу — от улицы Лермонтова до улицы Тоголока Молдо;

улица И.Ахунбаева — от улицы 7 Апреля до проспекта Ч.Айтматова;

проспект Чуй — от улицы Лермонтова до улицы Ибраимова;

улица 7 Апреля — от проспекта Жибек Жолу до улицы А.Токомбаева;

проспект Дэн Сяопина — от улицы Фучика до улицы Б.Алыкулова.

Стоит напомнить, что в Бишкеке уже проводили эксперимент с выделенными полосами. Тогда он вызвал неоднозначную реакцию у горожан и, по сути, не дал ожидаемого эффекта — пробки лишь смещались на другие полосы, а контроль за соблюдением правил был слабым. Власти обещают учесть все ошибки.

