Сюжет: Семейное насилие

Страх распада семьи. Почему пострадавшие от насилия не идут в милицию

Уровень насилия в отношении женщин в Кыргызстане продолжает расти. Об этом говорится в докладе омбудсмена «О состоянии прав и свобод человека и гражданина в 2024 году».

Со ссылкой на МВД уточняется, что за прошлый год в стране зарегистрировали 17 тысяч 316 случаев насилия в семье, тогда как за 2023-й — 13 тысяч 104.

Ежегодный рост статистики может быть вызван изменением стереотипов и повсеместным использованием социальных сетей, что позволяет выявлять случаи насилия.

Семейное насилие. В КР, кроме охранных ордеров, будут применять браслеты

Институт акыйкатчи провел исследование среди женщин для изучения ситуации с семейным насилием на региональном уровне. Основанием послужило 11 попыток суицида молодых женщин в Баткенской области, 5 из которых умерли.

В исследовании участвовали 1 тысяча 15 женщин. Большинство респонденток имеют высшее образование (43,1 процента), четверть — среднее. Почти 3 процента женщин отметили, что не имеют образования.

Подавляющее большинство опрошенных вышли замуж в возрасте от 18 до 24 лет, 2,5 процента женщин заметили, что вступили в брак до совершеннолетия (15-17 лет).

В результате опроса выяснилось, что 20,8 процента женщин сталкивались с психологическим насилием, 12,7 процента — с физическим, 10,5 процента — с экономическим, 1,3 процента — с сексуальным.

При этом 8 процентов отметили сразу два и более вида насилия, с которыми сталкивались.

Женщинам также задали вопрос, кто совершал насилие в отношении них. Большинство опрошенных отметили супруга/партнера, на втором месте — другие члены семьи, а затем − свекровь/свекор.

Фото из доклада омбудсмена
Основными причинами, по которым женщины не обращались за помощью, являлись страх распада семьи, осуждение, нежелание вмешивать посторонних, недоверие к правоохранительным органам.

Треть обратившихся в милицию сказали, что им не помогли, почти столько же получили консультацию. Профилактическую беседу с лицом, совершившим насилие, провели в 15,4 процента случаев, а его задержание — только по 7,4 процента обращений женщин в милицию. 6,2 процента обратившихся ответили, что им выдали охранный ордер, столько же женщин перенаправили в кризисный центр, больницу или другие учреждения.

Фото из доклада омбудсмена
«Основными причинами низкой обращаемости являются незнание прав и механизмов защиты, низкий уровень доверия к правоохранительным органам, недостаточно выстроенная система оказания помощи пострадавшим либо их перенаправления в другие органы. В этой связи актуально внедрение системы постоянного обучения сотрудников органов внутренних дел особенностям расследования такого рода правонарушений и уголовных преступлений. Также необходимо ускорить запуск государственного центра помощи женщинам и девочкам, пострадавшим от гендерного насилия, — «единого окна», — говорится в отчете.

Институт акыйкатчи отмечает недостаточность мер, принимаемых уполномоченными органами, осуществляющими безопасность и защиту от насилия в семье на местах.
